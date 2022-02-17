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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse bizim öngörülerimizi yanlış çıktı diye biz çok memnun oluruz. Bize yöneltilecek her eleştiriyi de... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya - Ukrayna krizine dair gündemi değerlendirdi.Krizi çözmek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a gelecek hafta toplantı öneren bir mektup gönderdiğini açıklayan BlinkenBlinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceği iddiasına bulundu.Blinken'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
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abd, antony blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz

19:34 17.02.2022 (güncellendi: 19:50 17.02.2022)
© REUTERS / Susan WalshABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Susan Walsh
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse bizim öngörülerimizi yanlış çıktı diye biz çok memnun oluruz. Bize yöneltilecek her eleştiriyi de memnuniyetle kabul edeceğiz" dedi. Blinken, "Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda atabileceğimiz somut adımlardan bahsettik. Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz" diye konuşu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Rusya - Ukrayna krizine dair gündemi değerlendirdi.
Krizi çözmek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a gelecek hafta toplantı öneren bir mektup gönderdiğini açıklayan Blinken
Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için "sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da insansız hava saldırısı"nı gerekçe gösterebileceği iddiasına bulundu.
Blinken'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşan saldırganlığıdır. Çünkü iki dünya savaşı ve bir Soğuk Savaş sonrasında kutsallaştırılan barış ve güvenlik ilkelerini ayakta tutan temel ilkeler tehdit altındadır.
Rusya, Ukrayna sınırları çevresinde ve Kırım’da 150 binden fazla asker topladı. Rusya bu güçleri geri çektiğini söylüyor. Birliklerin sayısının azaldığını görmüyoruz.
Kimileri elimizdeki istihbaratı sorguluyor. Şunu söylemek isterim ben bugün burada savaş başlatmak için değil savaş önlemek için bulunuyorum.
Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Rus medyası bazı yanlış haberler yaymaya başladı ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak için “icat edilmiş” bir savaş gerekçesi için zemin hazırlamak için iddiaları yaymaya başladı.
Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse bizim öngörülerimizi yanlış çıktı diye biz çok memnun oluruz.
Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda atabileceğimiz somut adımlardan bahsettik. Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz.
Biz diplomasinin başarılı olabilmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu bağlamda Rusya'ya dile getirmiş olduğu taahhütleri yerine getirmesi için yapması gereken her şeyi yapmaya hazırız.
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