ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz

Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşan saldırganlığıdır. Çünkü iki dünya savaşı ve bir Soğuk Savaş sonrasında kutsallaştırılan barış ve güvenlik ilkelerini ayakta tutan temel ilkeler tehdit altındadır. Barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaklaşan saldırganlığıdır. Çünkü iki dünya savaşı ve bir Soğuk Savaş sonrasında kutsallaştırılan barış ve güvenlik ilkelerini ayakta tutan temel ilkeler tehdit altındadır.

Rusya, Ukrayna sınırları çevresinde ve Kırım’da 150 binden fazla asker topladı. Rusya bu güçleri geri çektiğini söylüyor. Birliklerin sayısının azaldığını görmüyoruz. Rusya, Ukrayna sınırları çevresinde ve Kırım’da 150 binden fazla asker topladı. Rusya bu güçleri geri çektiğini söylüyor. Birliklerin sayısının azaldığını görmüyoruz.

Kimileri elimizdeki istihbaratı sorguluyor. Şunu söylemek isterim ben bugün burada savaş başlatmak için değil savaş önlemek için bulunuyorum. Kimileri elimizdeki istihbaratı sorguluyor. Şunu söylemek isterim ben bugün burada savaş başlatmak için değil savaş önlemek için bulunuyorum.

Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Rus medyası bazı yanlış haberler yaymaya başladı ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak için “icat edilmiş” bir savaş gerekçesi için zemin hazırlamak için iddiaları yaymaya başladı. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, Rus medyası bazı yanlış haberler yaymaya başladı ve halkın öfkesini en üst düzeye çıkarmak için “icat edilmiş” bir savaş gerekçesi için zemin hazırlamak için iddiaları yaymaya başladı.

Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse bizim öngörülerimizi yanlış çıktı diye biz çok memnun oluruz. Rusya Ukrayna'yı işgal etmezse bizim öngörülerimizi yanlış çıktı diye biz çok memnun oluruz.

Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda atabileceğimiz somut adımlardan bahsettik. Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz. Geçtiğimiz haftalarda yakın zamanda atabileceğimiz somut adımlardan bahsettik. Güvenlik kaygılarını giderecek adımları atabiliriz.