https://tr.sputniknews.com/20220217/abdde-kavga-eden-gencleri-ayiran-polis-yalnizca-siyah-genci-kelepceledi-1053938839.html

ABD'de kavga eden gençleri ayıran polis, yalnızca siyah genci kelepçeledi

ABD'de kavga eden gençleri ayıran polis, yalnızca siyah genci kelepçeledi

ABD'nin New Jersey eyaletinde, polisin kavga eden biri siyahi biri beyaz iki gence farklı muamelesi sosyal medyada tepki çekti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T11:34+0300

2022-02-17T11:34+0300

2022-02-17T11:40+0300

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avm

siyah

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ABD New Jersey'de Bridgewater Commons adlı alışveriş merkezinde biri siyahi iki genç arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. AVM'deki olaya müdahale eden iki polis memuru ilk önce gençleri ayırdı. Daha sonra beyaz tenli gence herhangi bir müdahalede bulunmayan polis memurları, siyahi genci yüzüstü yere yatırarak diziyle sırtına bastırdı ve ellerini kelepçeledi. Hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada yayıldı ve tepkilere neden oldu. New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Bu polis memurlarının farklı ırklara farklı muamele etmiş gibi görünmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murphy, "Kolluk kuvvetleri ve hizmet ettikleri insanlar arasındaki güveni artırmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.Olayla ilgili konuşan 14 yaşındaki Kye, “Beni neden kötü, saldırgan biri olarak gördükleri konusunda kafam karıştı” dedi. Yaşadığı olayı 'korkutucu ve sinir bozucu' olarak tanımlayan Kye, "Durumu nasıl ele alacaklarını ve durumla eşit ve adil bir şekilde nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlarsa hiç başa çıkamazlar" ifadelerini kullandı.Gencin annesi Ebone de, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belki kavgayı ayırıp kelepçe veya saldırganlık olmadan çocukların anne babalarını çağırabilirlerdi" dedi. Bridgewater Polis Departmanı da, yaptığı açıklamada "Bu videonun topluluğumuzun üyelerini üzdüğünün farkındayız ve bir içişleri soruşturması çağrısında bulunuyoruz. Memurlar bu olaya hızlı bir şekilde müdahale edebildi ve topluluktan aldığımız bir ipucu sayesinde olayın tırmanmasını engelledi" dedi.

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abd, gizli ırkçılık, polis, müdahale, avm, siyah