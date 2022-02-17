https://tr.sputniknews.com/20220217/abdnin-rusyadaki-iki-numarali-ismi-sinir-disi-edildi-1053959160.html

ABD’nin Rusya’daki iki numaralı ismi sınır dışı edildi

ABD’nin Rusya’daki iki numaralı ismi sınır dışı edildi

Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın Yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı etti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T17:48+0300

2022-02-17T17:48+0300

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abd

rusya

bartle gorman

sınırdışı

dünya

jake sullivan

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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Sözcüsü, Sputnik haber ajansına açıklamasında, Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’ın Rusya’dan sınır dışı edildiğini belirtti.Elçilik sözcüsü, Büyükelçi Sullivan’ın ardından elçilikteki ‘iki numaralı insan’ olduğunu söylediği Gorman’ın, Rusya’da kalmasına izin veren geçerli bir vizesi olmasına karşın sınır dışı edildiğini ifade etti.Sözcü, Sputnik’e açıklamalarında ayrıca, Washington’ın, Gorman’ın sınır dışı edilmesini ‘gerilimi tırmandıran bir adım’ olarak yorumladığını ve karşılık vermeyi değerlendirdiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220217/moskovadan-washingtona-yanit-ukrayna-natoya-girerse-rusya-nato-catismasi-riski-var-1053958115.html

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abd, rusya, bartle gorman, sınırdışı, jake sullivan