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https://tr.sputniknews.com/20220217/abdnin-rusyadaki-iki-numarali-ismi-sinir-disi-edildi-1053959160.html
ABD’nin Rusya’daki iki numaralı ismi sınır dışı edildi
ABD’nin Rusya’daki iki numaralı ismi sınır dışı edildi
Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın Yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı etti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T17:48+0300
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abd
rusya
bartle gorman
sınırdışı
dünya
jake sullivan
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ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Sözcüsü, Sputnik haber ajansına açıklamasında, Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’ın Rusya’dan sınır dışı edildiğini belirtti.Elçilik sözcüsü, Büyükelçi Sullivan’ın ardından elçilikteki ‘iki numaralı insan’ olduğunu söylediği Gorman’ın, Rusya’da kalmasına izin veren geçerli bir vizesi olmasına karşın sınır dışı edildiğini ifade etti.Sözcü, Sputnik’e açıklamalarında ayrıca, Washington’ın, Gorman’ın sınır dışı edilmesini ‘gerilimi tırmandıran bir adım’ olarak yorumladığını ve karşılık vermeyi değerlendirdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/moskovadan-washingtona-yanit-ukrayna-natoya-girerse-rusya-nato-catismasi-riski-var-1053958115.html
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abd, rusya, bartle gorman, sınırdışı, jake sullivan

ABD’nin Rusya’daki iki numaralı ismi sınır dışı edildi

17:48 17.02.2022 (güncellendi: 17:53 17.02.2022)
© SputnikABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Sputnik
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Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’ın Yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı etti.
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Sözcüsü, Sputnik haber ajansına açıklamasında, Büyükelçi Yardımcısı Bartle Gorman’ın Rusya’dan sınır dışı edildiğini belirtti.
Elçilik sözcüsü, Büyükelçi Sullivan’ın ardından elçilikteki ‘iki numaralı insan’ olduğunu söylediği Gorman’ın, Rusya’da kalmasına izin veren geçerli bir vizesi olmasına karşın sınır dışı edildiğini ifade etti.
Sözcü, Sputnik’e açıklamalarında ayrıca, Washington’ın, Gorman’ın sınır dışı edilmesini ‘gerilimi tırmandıran bir adım’ olarak yorumladığını ve karşılık vermeyi değerlendirdiğini kaydetti.
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