https://tr.sputniknews.com/20220217/aile-sagligi-merkezi-calisanlari-2-gunluk-is-birakma-eylemi-baslatti-1053949626.html

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı

Aile hekimleri ve ASM çalışanları taleplerinin karşılanmaması gerekçesiyle 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı basın... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T14:49+0300

2022-02-17T14:49+0300

2022-02-17T14:51+0300

türkiye

iş bırakma eylemi

aile hekimliği

eylem

talep

ceza

aile sağlığı merkezleri

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Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin’ özlük haklarında kayıplara neden olduğu ve iş güvencesini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Eylemin ortak basın açıklamasını İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir okudu. Sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanmadığı takdirde, 14 Mart tarihinde de 3 günlük bir iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdular.‘Birçok Aile Sağlığı Merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır’Basın açıklamasında, son bir yıl içerisinde 4 defa iş bıraktıklarını ve 3 kere miting yaptıklarını vurgulayan Özşehir “Kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığına sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık bakanlığı halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir. Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi fahiş artan elektrik, doğalgaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır. Yakın zaman içerisinde Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20.000 ’e yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir” dedi.‘Pandemi döneminde bile negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları değersizleştirilmiştir’“Bizlere söz verildiği gibi, aile hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı aile hekimi ve aile sağlığı ebe hemşirelerin hak edişlerinde iyileştirilme yapılmamış, pandemi döneminde bile, negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları değersizleştirilmiştir” ifadelerini kullanan Özşehir, “Sayın Sağlık Bakanı; asgari ücrete yakın hakediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hakediş alan aile hekimleri, Son bir ay içerisinde 197 ve son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir. Baskılara boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.‘Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir’Aile hekimi ve aile sağlığı ebe hemşirelerine uygulanan cezalara dikkat çeken Özşehir “İstanbul, Tekirdağ, Muş, Hakkâri, Mersin ve Diyarbakır gibi birçok ilde, anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz ceza yönetmeliği kullanılarak, tabiri caizse ‘cadı avı’ başlatılmış, birçok aile hekiminin sözleşmesi il sağlık müdürleri tarafından yenilenmemiştir. Bizlere hak görülen bu ceza yönetmeliğini, istemiyoruz. Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları her gün dozu artan şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Arttırılmış cezalarla Etkin Sağlıkta Şiddet Yasası çıkartılmalı adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulanmalıdır” diye ifade etti.Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ne talep ediyor?Özşehir, aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının taleplerini şu şekilde aktardı:17-18 Şubat tarihlerinde iş bırakan sağlık çalışanları adına İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Serkan Özbakış, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Serkan Özbakış, Tüm Aile Sağlığı Sağlık Memuru-ATT Hemşire ve Ebe Derneği’nden Hemşire Vildan Aydın, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Buğu Usunma Koban, Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan Dr. Ahmet Topduk Mahlepçi, Genel Sağlık-İş Sendikası’ndan Deniz Korkmaz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Hatip Şengül ve Türk Sağlık Sendikası basın açıklamalarını okudular. Sağlık çalışanları, basın açıklamalarının ardından halay çekerek dağıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/hekimler-ve-saglik-calisanlarindan-tek-gunluk-grev-1053601737.html

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iş bırakma eylemi, aile hekimliği, eylem, talep, ceza, aile sağlığı merkezleri