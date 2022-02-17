https://tr.sputniknews.com/20220217/britney-spears-konusma-yapmasi-icin-abd-kongresine-davet-edildi-1053958535.html

ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet

ABD Kongresi'nden Britney Spears'a davet

Babasının 13 sene süren vasiliğinden kurtulan Britney Spears, konuşma yapmak üzere ABD Kongresi'ne davet edildi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T17:34+0300

2022-02-17T17:34+0300

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Pop yıldızı Britney Spears ve avukatı Mathew Rosengart, ABD Kongresi tarafından davet edildi.Kongre Üyesi Charlie Crist ve Eric Swalwell, Spears ve avukatını 'tarihi zaferi' için tebrik ettikten sonra "Nihayet Kasım ayında vesayet sürecinizi tamamen sona erdirebildiğiniz için mutlu olduğumuzu söylemeye gerek yok. Adalete giden yolculuğunuz, vasilik süreci tarafından uygunsuz bir şekilde susturulan birçok kişiye ilham verecek ve onları güçlendirecek" ifadelerini kullandı.Davet mektubunu Instagram hesabından paylaşan ve 'mektubu aylar önce aldığını' söyleyen Spears, 'gurur duyduğunu ancak henüz iyileşme aşamasında olduğunu' söyledi. Spears, “Mektup sayesinde, hayatımda ilk kez duyulduğumu ve önemli olduğumu hissettim" dedi."Ailenin sana karşı olduğu bir dünyada, bunu anlayan ve empati gösteren insanları bulmak gerçekten zor" diyen Spears ayrıca, Kongre'ye davet nedeniyle teşekkür etti ve "Yine, her şeyin berbat olduğunu kabul eden ilk kişi olmama rağmen burada kurban olmaya gelmedim. Çok korkmuştum ve hiçbir şey kendi ailenizin size yaptıklarını yapmasından daha kötü olamaz. Güvenebileceğim sevimli arkadaşlarımdan oluşan küçük bir çevrem olduğu için şanslıyım" ifadelerini kullandı. Pop yıldızına yakın bir kişinin Variety'ye yaptığı açıklamada, Spears ve Rosengart'ın Kongre tarafından ifade vermek üzere resmi olarak davet edildiğini, ancak gidip gitmeyeceğine karar vermediklerini söyledi.Kongre üyeleri, Spears'a yazdıkları mektupta, "Vesayet ve vasilik sürecinde yaygın olan birçok konu gün ışığına çıkarıldı. Özellikle rahatsız edici olan, yıllardır kişisel ve finansal çıkarlarınızı temsil etmesi için kendi avukatınızı tutamadığınız haberiydi. İlk dilekçeyi çevreleyen diğer konular, vasiliğin kalıcılığı ve isteğiniz dışında bir işte çalışmaya zorlanmak, hepsi eşit derecede endişe verici. Bu amaçla, sizi ve avukatınızı, adalete nasıl ulaştığınızı kendi sözlerinizle anlatmak için karşılıklı olarak uygun bir zamanda Kongre'de bizimle görüşmeye kişisel olarak davet etmek istedik. Hikâyenizin, sizden ve sanatınızdan halihazırda ilham alan milyonların dışında sayısız kişiye güç vereceğine şüphe yok. Lütfen bilin ki, kendiniz için savaşmaktan başka bir şey yapmak zorunda değilsiniz, ancak isterseniz, vasilik sisteminde karşı karşıya kaldığınız duygusal ve finansal kargaşa hakkında daha fazla bilgi edinmekten memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.

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abd, abd kongresi, britney spears, konuşma