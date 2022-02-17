https://tr.sputniknews.com/20220217/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053932806.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.60 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.45 liradan işlem görüyor. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:19+0300
2022-02-17T09:19+0300
2022-02-17T09:40+0300
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Dolar, 17 Şubat 22 sabahında 13.60 lira bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.6005 lira, satış fiyatı 13.6105 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4509 lira alış fiyatı, 15.4610 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Yurtiçi piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası'nın saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası, Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek yüzde 19'tan yüzde 14'e çekmişti. Ocak ayındaki toplantısında ise faizleri yüzde 14'te sabit bırakmıştı.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyasada 17 Şubat 2022 güncel çeyrek altın alış fiyatı 1310.44 lira, satış fiyatı 1343.30 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 819.05 lira, satış fiyatı 819.26 lira seviyesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1053888142.html
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dolar, dolar/tl, türk lirası, çeyrek altın, gram altın, yarım gram altın, döviz
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:19 17.02.2022 (güncellendi: 09:40 17.02.2022) Abone ol
Dolar kuru güne 13.60 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.45 liradan işlem görüyor.
Dolar, 17 Şubat 22 sabahında 13.60 lira bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.6005 lira, satış fiyatı 13.6105 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4509 lira alış fiyatı, 15.4610 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Yurtiçi piyasalarda tüm gözler Merkez Bankası'nın saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası, Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek yüzde 19'tan yüzde 14'e çekmişti. Ocak ayındaki toplantısında ise faizleri yüzde 14'te sabit bırakmıştı.
Çeyrek altın ne kadar?
Spot piyasada 17 Şubat 2022 güncel çeyrek altın alış fiyatı 1310.44 lira, satış fiyatı 1343.30 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 819.05 lira, satış fiyatı 819.26 lira seviyesinde yer alıyor.