https://tr.sputniknews.com/20220217/gulsen-namuslu-gorunmek-kimlere-kalmis-1053954220.html
Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış
Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış
Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekânda sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Gülşen, kıyafet... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T16:09+0300
2022-02-17T16:09+0300
2022-02-17T16:10+0300
yaşam
gülşen
sahne
kıyafet
açıklama
izzet yıldızhan
seren serengil
striptiz
transparan
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Gülşen bu konuşmanın üstüne transparanla sahne alınca Seren Serengil ünlü şarkıcıyı striptizcilere benzetmişti.Ünlü şarkıcı, sahnede ilk kez bu konulara dair bir yorum yaptı.Polemiğe Orhan Gencebay'ın da katılmasının ardından sahnede Sezen Aksu'nun 'Namus' şarkısını okuyan Gülşen, şarkı bitiminde şunları söyledi: Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Gülşen, son sahnesinde de sarı renk mini bir elbise tercih etti. Elbisesini uzun bir çizme ile konbinleyen şarkıcı, güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220216/sahne-kiyafeti-tartismasina-orhan-gencebay-da-katildi-bu-edeple-ilgili-1053900494.html
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gülşen, sahne, kıyafet, açıklama, izzet yıldızhan, seren serengil, striptiz, transparan
Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış
16:09 17.02.2022 (güncellendi: 16:10 17.02.2022) Abone ol
Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekânda sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Gülşen, kıyafet eleştirilerine cevap verdi.
Gülşen bu konuşmanın üstüne transparanla sahne alınca Seren Serengil ünlü şarkıcıyı striptizcilere benzetmişti.
Ünlü şarkıcı, sahnede ilk kez bu konulara dair bir yorum yaptı.
Polemiğe Orhan Gencebay'ın da katılmasının ardından sahnede Sezen Aksu'nun 'Namus' şarkısını okuyan Gülşen, şarkı bitiminde şunları söyledi:
"Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum."
Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Gülşen, son sahnesinde de sarı renk mini bir elbise tercih etti. Elbisesini uzun bir çizme ile konbinleyen şarkıcı, güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.