https://tr.sputniknews.com/20220217/gulsen-namuslu-gorunmek-kimlere-kalmis-1053954220.html

Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış

Gülşen: Namuslu görünmek kimlere kalmış

Şarkıcı Gülşen, önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekânda sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Gülşen, kıyafet... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T16:09+0300

2022-02-17T16:09+0300

2022-02-17T16:10+0300

yaşam

gülşen

sahne

kıyafet

açıklama

izzet yıldızhan

seren serengil

striptiz

transparan

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Gülşen bu konuşmanın üstüne transparanla sahne alınca Seren Serengil ünlü şarkıcıyı striptizcilere benzetmişti.Ünlü şarkıcı, sahnede ilk kez bu konulara dair bir yorum yaptı.Polemiğe Orhan Gencebay'ın da katılmasının ardından sahnede Sezen Aksu'nun 'Namus' şarkısını okuyan Gülşen, şarkı bitiminde şunları söyledi: Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Gülşen, son sahnesinde de sarı renk mini bir elbise tercih etti. Elbisesini uzun bir çizme ile konbinleyen şarkıcı, güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220216/sahne-kiyafeti-tartismasina-orhan-gencebay-da-katildi-bu-edeple-ilgili-1053900494.html

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gülşen, sahne, kıyafet, açıklama, izzet yıldızhan, seren serengil, striptiz, transparan