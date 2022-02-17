https://tr.sputniknews.com/20220217/hayati-sari-lacivertle-gecen-fanatik-taraftar-ozhan-ali-koc-bizi-bu-iskenceden-kurtar-1053942542.html

Hayatı sarı lacivertle geçen fanatik taraftar Özhan: 'Ali Koç, bizi bu işkenceden kurtar'

Hayatı sarı lacivertle geçen fanatik taraftar Özhan: 'Ali Koç, bizi bu işkenceden kurtar'

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçe taraftarı İsmail Özhan, gönlünü verdiği takımın 2021-2022 sezonunda elde ettiği başarısızlık sonrası... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T12:48+0300

2022-02-17T12:48+0300

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türkiye

fenerbahçe

ali koç

fanatik

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30 yıl Almanya’da gurbetçi olarak çalıştıktan sonra doğduğu Susurluk’a gelerek inşa ettiği Fener Villa’da hayatını devam ettiren İsmail Özhan, takımın başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.Evi, arabası, kıyafetleri, beslediği muhabbet kuşu bile sarı-lacivert renklerde olan fanatik taraftar İsmail Özhan’ın ayrıca arabasının plakası ve ailesinin kullandığı telefon numaralarında Fenerbahçe’nin kuruluş tarihi olan 1907 rakamları bulunuyor.Dünyaya Fenerbahçeli olarak dünyaya geldiğini belirten Fanatik Fenerbahçe taraftarı İsmail Özhan Fenerbahçe sevgisi hakkında şunları söyledi:"Ben İsmail Özhan 1962 yılında Susurluk’ta Fenerbahçeli olarak dünyaya geldim. 30 yıl boyunca Almanya’da Fenerbahçe hasretiyle yaşadım. Tek hayalim memleketime dönüp Fenerbahçe’ye yakın olup, Fenerbahçe’nin içinde yaşamaktı. O yüzden evime Fenerbahçe formasını giydirmek hayalimdi ve sonunda Allah’a şükür evime takımımın formasını giydirdim."Sözlerine devam eden Özhan "Arabam da sarı lacivert, arabaya da formayı giydirdik. Kullandığım bütün telefon numaralarım 1907 ile bitiyor. Evimin bulunduğu sokağın ismi de resmi olarak Fenerbahçe Sokağı oldu. Yani benim ve ailemin her şeyi Fenerbahçe, hayatımız Fenerbahçe’ye endeksli" şeklinde konuştu.Hayatının her alanının Fenerbahçe’ye odaklı olmasına rağmen gönül verdiği takımın ligde istediği sonuçları alamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren İsmail Özhan, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’a seslendi.Özhan, “Hayatımız Fenerbahçe olduğu için alınan sonuçlardan hiç yüzümüz gülmüyor. Ali Koç’a sesleniyorum buradan artık bize gülme zamanı geldi, yeter bu çektiğimiz çile. Başkanım artık bu işe bir el at, bizi bu işkenceden kurtar" şeklinde konuştu.'Fenerbahçe topla artık kendini'Tek dileğinin Fenerbahçe’nin kendisini toparlayarak ligde güzel sonuçlar alması olduğunu belirten Fanatik Taraftar İsmail Özhan, “Arabayla yola çıkınca eskiden ne güzel el sallayanlar, durdurup resim çekilenler vardı. Şimdi de yine var sağ olsunlar ama daha çok halimize gülenlere de çok rastlıyorum” diye konuştu.

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fenerbahçe, ali koç, fanatik