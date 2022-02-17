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https://tr.sputniknews.com/20220217/hincal-uluc-sen-mega-yildizdan-gunesten-fazlasin-sen-samanyolusun-tarkan-aldirma-ve-uzulme-1053938300.html
Hıncal Uluç: Sen Mega Yıldız'dan, Güneş'ten fazlasın, sen Samanyolu'sun Tarkan, aldırma ve üzülme
Hıncal Uluç: Sen Mega Yıldız'dan, Güneş'ten fazlasın, sen Samanyolu'sun Tarkan, aldırma ve üzülme
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, şarkıcı Tarkan'ın "Geççek" şarkısının ismi nedeniyle eleştirildiğini belirterek, "Sen Mega Yıldız'dan, Güneş'ten fazlasın... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T11:21+0300
2022-02-17T11:21+0300
türkiye
tarkan
hıncal uluç
sabah gazetesi
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Uluç yazısında, "Dünya medyası 'yıldız' yaratmak için elinden geleni yapar.. Çünkü 'yıldız', tirajdır, reytingdir. Tirajın ve reytingin getirdiği reklamdır. Ve o medya, maaşını, gelirini o yıldızın sağladığı reklamlarla kazandığının farkındadır. Bizde durum tam tersi.. Olan yıldızı bile karalamak, yıkmak için elinden geleni yapar, medyamız.. Yazılısı, sözlüsü, görüntülüsü ve sosyaliyle her türlüsü. İlk parlamaya başladığı günlerden beri Tarkan'ın başına gelenler, roman olur, film olur. Bugün piyasaya çıkacak şarkısının adını açıkladı geçen hafta.. 'Geççek!" ifadesini kullandı.Uluç şunları kaydetti:"Ve kıyamet koptu. Türkçe'yi bozmuş, rezil etmiş, gençlere kötü örnek olmuş.. Türk Dil Kurumu ona verdiği ödülü geri almalıymış, vesaire vesaire.. Yahu bu ülkede şive, lehçe, hatta anadil diye kendi dillerini konuşan milyonlarca insan var.. Tarkan bir şarkısında "Geççek" diyemez mi?.Hele tüm lafları bir görelim, anlayalım bakalım niye böyle demiş, o zaman konuşsak olmaz mı?. Olmaz.. O zaman Tarkan'ı yaralamaz, hırpalamaz, yıkamaz, bezdiremeyiz ki!.Adam ülkesinin en ünlü bulvarına yıldızının adını, bir yıldız içinde törenle çakar ve ölümsüzleştirir. Los Angeles'ta o kaldırımda yürüdüm.. Gary Cooper'ı, Marilyn Monroe, Meryl Streep, Gene Kelly'yi gördüm, ufak ufak yağan yağmur altında yürürken. Onlar, yaşarken "ölümsüz" yapıyorlar.. Biz ölmeden gömüyoruz.. Farka bakar mısınız?. Aldırma Tarkan, bu sosyal medyaya da, bu sosyal medyadan "beğeni" işareti almak için, onların huyuna suyuna göre yazı yazan, gazete çıkaranlara..Seni Los Angeles'tan Paris'e, Moskova'ya dünya tanıyor.. Bu ülkede, Süper de değil, Mega Star'sın.Açıkhava'yı 7 gece arka arkaya dolduran adamsın senelerden beri.. Sen Mega Yıldız'dan, Güneş'ten fazlasın.. Sen Samanyolu'sun Tarkan!. Aldırma ve üzülme sakın!. Bu yazı çıktığında şarkını dinlemiş olurum inşallah!."
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Hıncal Uluç: Sen Mega Yıldız'dan, Güneş'ten fazlasın, sen Samanyolu'sun Tarkan, aldırma ve üzülme

11:21 17.02.2022
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© DHA
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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, şarkıcı Tarkan'ın "Geççek" şarkısının ismi nedeniyle eleştirildiğini belirterek, "Sen Mega Yıldız'dan, Güneş'ten fazlasın, sen Samanyolu'sun Tarkan, aldırma ve üzülme sakın!" düşüncesini dile getirdi.
Uluç yazısında, "Dünya medyası 'yıldız' yaratmak için elinden geleni yapar.. Çünkü 'yıldız', tirajdır, reytingdir. Tirajın ve reytingin getirdiği reklamdır. Ve o medya, maaşını, gelirini o yıldızın sağladığı reklamlarla kazandığının farkındadır. Bizde durum tam tersi.. Olan yıldızı bile karalamak, yıkmak için elinden geleni yapar, medyamız.. Yazılısı, sözlüsü, görüntülüsü ve sosyaliyle her türlüsü. İlk parlamaya başladığı günlerden beri Tarkan'ın başına gelenler, roman olur, film olur. Bugün piyasaya çıkacak şarkısının adını açıkladı geçen hafta.. 'Geççek!" ifadesini kullandı.
Uluç şunları kaydetti:
"Ve kıyamet koptu. Türkçe'yi bozmuş, rezil etmiş, gençlere kötü örnek olmuş.. Türk Dil Kurumu ona verdiği ödülü geri almalıymış, vesaire vesaire.. Yahu bu ülkede şive, lehçe, hatta anadil diye kendi dillerini konuşan milyonlarca insan var.. Tarkan bir şarkısında "Geççek" diyemez mi?.
Hele tüm lafları bir görelim, anlayalım bakalım niye böyle demiş, o zaman konuşsak olmaz mı?. Olmaz.. O zaman Tarkan'ı yaralamaz, hırpalamaz, yıkamaz, bezdiremeyiz ki!.
Adam ülkesinin en ünlü bulvarına yıldızının adını, bir yıldız içinde törenle çakar ve ölümsüzleştirir. Los Angeles'ta o kaldırımda yürüdüm.. Gary Cooper'ı, Marilyn Monroe, Meryl Streep, Gene Kelly'yi gördüm, ufak ufak yağan yağmur altında yürürken. Onlar, yaşarken "ölümsüz" yapıyorlar.. Biz ölmeden gömüyoruz.. Farka bakar mısınız?. Aldırma Tarkan, bu sosyal medyaya da, bu sosyal medyadan "beğeni" işareti almak için, onların huyuna suyuna göre yazı yazan, gazete çıkaranlara..
Seni Los Angeles'tan Paris'e, Moskova'ya dünya tanıyor.. Bu ülkede, Süper de değil, Mega Star'sın.
Açıkhava'yı 7 gece arka arkaya dolduran adamsın senelerden beri.. Sen Mega Yıldız'dan, Güneş'ten fazlasın.. Sen Samanyolu'sun Tarkan!. Aldırma ve üzülme sakın!. Bu yazı çıktığında şarkını dinlemiş olurum inşallah!."
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