Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

Geçen 7-13 Şubat haftası boyunca Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'All of us Are Dead' dizisi, film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 diziNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

