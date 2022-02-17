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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Geçen 7-13 Şubat haftası boyunca Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'All of us Are Dead' dizisi, film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
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netflix
yaşam
all of us are dead
dizi
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 diziNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
https://tr.sputniknews.com/20220207/netflix-icin-problem-degil-ukraynali-neo-nazinin-oynadigi-filmi-platformda-yayinlayacaklar-1053570599.html
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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler

14:01 17.02.2022 (güncellendi: 14:06 17.02.2022)
© NetflixAşk Taktikleri filmi, Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız
Aşk Taktikleri filmi, Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© Netflix
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Geçen 7-13 Şubat haftası boyunca Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'All of us Are Dead' dizisi, film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 dizi

1.
All of Us Are Dead (1. Sezon)
2.
Dark Desire (2. Sezon)
3.
Inventing Anna (1. Sezon)
4.
Dark Desire (1. Sezon)
5.
In From the Cold (1. Sezon)
6.
Snowpiercer (3. Sezon)
7.
The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1. Sezon)
8.
Toy Boy (1. Sezon)
9.
Feria: En Karanlık Işık (1. Sezon)
10.
Brooklyn Nine-Nine

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film

1.
Aşk Taktikleri
2.
Tinder Avcısı
3.
Penceremden
4.
The Privilege
5.
Tomb Raider
6.
Muhteşem Yedili
7.
The Island
8.
Senden Önce Ben
9.
Uzun Kız 2
10.
Dokuzuncu Kapı
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