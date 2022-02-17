https://tr.sputniknews.com/20220217/netflix-turkiyede-bu-hafta-en-cok-izlenen-dizi-ve-filmler-1053946989.html
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
Geçen 7-13 Şubat haftası boyunca Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'All of us Are Dead' dizisi, film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T14:01+0300
2022-02-17T14:01+0300
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netflix
yaşam
all of us are dead
dizi
film
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Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 diziNetflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film
https://tr.sputniknews.com/20220207/netflix-icin-problem-degil-ukraynali-neo-nazinin-oynadigi-filmi-platformda-yayinlayacaklar-1053570599.html
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netflix, all of us are dead, dizi, film
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler
14:01 17.02.2022 (güncellendi: 14:06 17.02.2022) Abone ol
Geçen 7-13 Şubat haftası boyunca Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'All of us Are Dead' dizisi, film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
7-13 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle:
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 dizi
1.
All of Us Are Dead (1. Sezon)
3.
Inventing Anna (1. Sezon)
5.
In From the Cold (1. Sezon)
7.
The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window (1. Sezon)
9.
Feria: En Karanlık Işık (1. Sezon)
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen 10 film