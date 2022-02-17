https://tr.sputniknews.com/20220217/washington-post-afganistandan-kacan-aileler-ukraynadan-tahliye-edildi-1053952386.html

Washington Post: Afganistan'dan kaçan aileler Ukrayna'dan tahliye edildi

Washington Post: Afganistan'dan kaçan aileler Ukrayna'dan tahliye edildi

Washington Post, eylül ayında Kiev tarafından Afganistan’dan tahliye edilen 44 kişilik Afgan grubun Ukrayna'dan tahliye edildiğini aktardı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T15:38+0300

2022-02-17T15:38+0300

2022-02-17T15:42+0300

afganistan

ukrayna krizi

ukrayna

tahliye

the washington post

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Washington Post'un ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırarak verdiği haberine göre, Eylül 2021'de Kiev tarafından Afganistan'dan tahliye edilen 44 kişilik Afgan grup şimdi de Ukrayna'dan tahliye edildi.Haberde, “Ukrayna ordusu tarafından eylül ayında Afganistan’dan Kiev'e tahliye edilen 44 kişilik Afgan grup, çarşamba günü ikinci kez tahliye edildi” denildi.Dokuz aileden oluşan grubun Katar Havayolları'na ait bir uçakla ABD'ye olası girişleri için işlemlerinin yapılacağı Doha'ya hareket ettikleri belirtildi.Ağustos 2021'in başlarında hükümet güçlerine karşı saldırılarını yoğunlaştıran Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'e girmiş ve ertesi gün savaşın bittiğini ilan etmişti. Ağustos ayının ortalarından itibaren, ABD ordusunun koruması altındaki Kabil havaalanından Batılı vatandaşlar ve onlarla işbirliği yapan Afganlar toplu olarak tahliye edilmişti. 31 Ağustos gecesi, Kabil Havaalanı'ndan ayrılan ABD ordusu Afganistan'daki yaklaşık 20 yıllık askeri varlığına son vermişti. Eylül ayı başlarında, Taliban'ın daha önceki yönetimi sırasında dış politikadan sorumlu olan ve 2001'den beri BM yaptırımları altında olan Muhammed Hasan Ahund başkanlığında Afganistan geçici hükümetinin kurulduğu açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/abd-baskani-biden-afganistan-ve-ukraynayi-karistirdi-1053753919.html

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afganistan, ukrayna, tahliye, the washington post