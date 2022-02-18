https://tr.sputniknews.com/20220218/1100-adet-porsche-marka-luks-aracin-bulundugu-gemide-yangin-cikti-1054001718.html
1100 adet Porsche marka lüks aracın bulunduğu gemide yangın çıktı
1100 adet Porsche marka lüks aracın bulunduğu gemide yangın çıktı
Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı ve yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de aralarında olduğu gemide çarşamba günü Azor adaları... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:34+0300
2022-02-18T16:34+0300
2022-02-18T16:34+0300
dünya
porsche
yangın
gemi
volkswagen (vw)
abd
almanya
lüks araç
azor adaları
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Almanya'nın kuzeybatısındaki Emden kentinden 10 Şubat'ta yola çıkan ve ABD'nin Davisville bölgesine varması planlanan gemide yangın çıktı.Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı gemide, yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de olduğu belirtildi.Volkswagen'den bir sözcü, çarşamba günü geminin Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında alev aldığını duyurdu.Portekiz donanmasının açıklamasında, Felicity Ace adlı gemideki 22 mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.Audi, bazı araçlarının gemide olduğunu doğruladı ancak araç sayısıyla ilgili detay paylaşılmadı.Alman Handelsblatt gazetesi ise geminin Volkswagen, Porsche, Audi ve Lamborghini markalarına ait 3 bin 965 araç taşıdığını aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/yunanistan-aciklarinda-288-kisinin-bulundugu-feribotta-yangin-1053982913.html
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porsche, yangın, gemi, volkswagen (vw), abd, almanya, lüks araç, azor adaları
1100 adet Porsche marka lüks aracın bulunduğu gemide yangın çıktı
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Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı ve yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de aralarında olduğu gemide çarşamba günü Azor adaları açıklarında yangın çıktığı duyuruldu.
Almanya'nın kuzeybatısındaki Emden kentinden 10 Şubat'ta yola çıkan ve ABD'nin Davisville bölgesine varması planlanan gemide yangın çıktı.
Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı gemide, yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de olduğu belirtildi.
Volkswagen'den bir sözcü, çarşamba günü geminin Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında alev aldığını duyurdu.
Portekiz donanmasının açıklamasında, Felicity Ace adlı gemideki 22 mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.
Audi, bazı araçlarının gemide olduğunu doğruladı ancak araç sayısıyla ilgili detay paylaşılmadı.
Alman Handelsblatt gazetesi ise geminin Volkswagen, Porsche, Audi ve Lamborghini markalarına ait 3 bin 965 araç taşıdığını aktardı.