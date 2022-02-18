https://tr.sputniknews.com/20220218/1100-adet-porsche-marka-luks-aracin-bulundugu-gemide-yangin-cikti-1054001718.html

1100 adet Porsche marka lüks aracın bulunduğu gemide yangın çıktı

1100 adet Porsche marka lüks aracın bulunduğu gemide yangın çıktı

Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı ve yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de aralarında olduğu gemide çarşamba günü Azor adaları... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:34+0300

2022-02-18T16:34+0300

2022-02-18T16:34+0300

dünya

porsche

yangın

gemi

volkswagen (vw)

abd

almanya

lüks araç

azor adaları

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Almanya'nın kuzeybatısındaki Emden kentinden 10 Şubat'ta yola çıkan ve ABD'nin Davisville bölgesine varması planlanan gemide yangın çıktı.Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı gemide, yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de olduğu belirtildi.Volkswagen'den bir sözcü, çarşamba günü geminin Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında alev aldığını duyurdu.Portekiz donanmasının açıklamasında, Felicity Ace adlı gemideki 22 mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.Audi, bazı araçlarının gemide olduğunu doğruladı ancak araç sayısıyla ilgili detay paylaşılmadı.Alman Handelsblatt gazetesi ise geminin Volkswagen, Porsche, Audi ve Lamborghini markalarına ait 3 bin 965 araç taşıdığını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/yunanistan-aciklarinda-288-kisinin-bulundugu-feribotta-yangin-1053982913.html

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porsche, yangın, gemi, volkswagen (vw), abd, almanya, lüks araç, azor adaları