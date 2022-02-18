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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/abd-disisleri-donbasstaki-tahliye-ukraynaya-karsi-sahte-bayrak-operasyonu-bahanesi-1054012286.html
ABD Dışişleri: Donbass'taki tahliye, Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak' operasyonu bahanesi
ABD Dışişleri: Donbass'taki tahliye, Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak' operasyonu bahanesi
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Donbass'ta tahliye işlemi başlatıldığı ve patlama yaşandığına dair haberleri Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak operasyonu'... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
abd dışişleri
rusya
donbass
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilaflı Donbass bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan sözcü, Washington yönetiminin bugün başlayan tahliye faaliyeti ve Donetsk kent merkezinde yaşanan patlamayla ilgili haberleri Ukrayna'ya karşı bir 'sahte bayrak operasyonu' başlatma bahanesi olarak gördüğünü söyledi.Sözcü, "Bu tür haberler, bu ihtilafta esas saldırganın Rusya olduğunu, yalan ve dezenformasyon yardımıyla gizlemeye dönük bir girişimi temsil ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada hakkında uyarı yaptığı sahte bayrak operasyonu buydu" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ordusundan-bir-ateskes-ihlali-daha-luganskin-sanjarovka-koyune-top-atisi-duzenlendi-1054011492.html
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ABD Dışişleri: Donbass'taki tahliye, Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak' operasyonu bahanesi

20:57 18.02.2022
© AAABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Donbass'ta tahliye işlemi başlatıldığı ve patlama yaşandığına dair haberleri Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak operasyonu' başlatma bahanesi olarak gördüklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilaflı Donbass bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e konuşan sözcü, Washington yönetiminin bugün başlayan tahliye faaliyeti ve Donetsk kent merkezinde yaşanan patlamayla ilgili haberleri Ukrayna'ya karşı bir 'sahte bayrak operasyonu' başlatma bahanesi olarak gördüğünü söyledi.
Sözcü, "Bu tür haberler, bu ihtilafta esas saldırganın Rusya olduğunu, yalan ve dezenformasyon yardımıyla gizlemeye dönük bir girişimi temsil ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada hakkında uyarı yaptığı sahte bayrak operasyonu buydu" dedi.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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