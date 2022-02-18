https://tr.sputniknews.com/20220218/abd-disisleri-donbasstaki-tahliye-ukraynaya-karsi-sahte-bayrak-operasyonu-bahanesi-1054012286.html

ABD Dışişleri: Donbass'taki tahliye, Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak' operasyonu bahanesi

ABD Dışişleri: Donbass'taki tahliye, Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak' operasyonu bahanesi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Donbass'ta tahliye işlemi başlatıldığı ve patlama yaşandığına dair haberleri Ukrayna'ya karşı 'sahte bayrak operasyonu'... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T20:57+0300

2022-02-18T20:57+0300

2022-02-18T20:56+0300

ukrayna krizi

abd dışişleri

rusya

donbass

abd

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilaflı Donbass bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan sözcü, Washington yönetiminin bugün başlayan tahliye faaliyeti ve Donetsk kent merkezinde yaşanan patlamayla ilgili haberleri Ukrayna'ya karşı bir 'sahte bayrak operasyonu' başlatma bahanesi olarak gördüğünü söyledi.Sözcü, "Bu tür haberler, bu ihtilafta esas saldırganın Rusya olduğunu, yalan ve dezenformasyon yardımıyla gizlemeye dönük bir girişimi temsil ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada hakkında uyarı yaptığı sahte bayrak operasyonu buydu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/ukrayna-ordusundan-bir-ateskes-ihlali-daha-luganskin-sanjarovka-koyune-top-atisi-duzenlendi-1054011492.html

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