https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-bozdag-16-yasinda-oldurulen-silanin-babasini-arayarak-olayin-takipcisi-olacagini-bildirdi-1053993899.html
Bakan Bozdağ: Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
Bakan Bozdağ: Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi. Bakan... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T14:26+0300
2022-02-18T14:26+0300
2022-02-18T14:45+0300
türkiye
bekir bozdağ
sıla şentürk
dava
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ün arayarak, davanın ve sürecin takipçisi olacağını söyledi.Bakan Bozdağ taziye dileklerinde, "Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220217/16-yasindaki-sila-senturkun-katili-tutuklandi-1053951751.html
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Bakan Bozdağ: Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
14:26 18.02.2022 (güncellendi: 14:45 18.02.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi. Bakan Bozdağ, "Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. " dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ün arayarak, davanın ve sürecin takipçisi olacağını söyledi.
Bakan Bozdağ taziye dileklerinde, "Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.