https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-bozdag-16-yasinda-oldurulen-silanin-babasini-arayarak-olayin-takipcisi-olacagini-bildirdi-1053993899.html

Bakan Bozdağ: Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

Bakan Bozdağ: Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak olayın takipçisi olduğunu bildirdi. Bakan... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T14:26+0300

2022-02-18T14:26+0300

2022-02-18T14:45+0300

türkiye

bekir bozdağ

sıla şentürk

dava

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'ün arayarak, davanın ve sürecin takipçisi olacağını söyledi.Bakan Bozdağ taziye dileklerinde, "Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220217/16-yasindaki-sila-senturkun-katili-tutuklandi-1053951751.html

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bekir bozdağ, sıla şentürk, dava