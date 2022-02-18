https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-pakdemirliden-zincir-marketlere-kdvye-ek-yuzde-7-indirim-cagrisi-1053998723.html

Bakan Pakdemirli'den zincir marketlere KDV'ye ek yüzde 7 indirim çağrısı

Bakan Pakdemirli'den zincir marketlere KDV'ye ek yüzde 7 indirim çağrısı

Bakan Pakdemirli, KDV oranlarındaki indirim oranında fiyatlarda düşüş beklediklerini, organize zincir firmaların mümkün olması halinde kampanyaya 7 indirimle... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T15:43+0300

2022-02-18T15:43+0300

2022-02-18T15:47+0300

katma değer vergisi (kdv)

ekonomi

bekir pakdemirli

market

indirim

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen sektör toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla boğuşan dünyada bu dönemde çok ciddi kayıplar yaşandığını hatırlattı.Kayıplardan birinin de fiyat gelişimi olduğunu kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi:Türkiye'nin koronavirüs salgını ve kuraklıkla aynı anda mücadele ettiğini de hatırlatan Pakdemirli, çiftçiyi salgın ve kuraklığın etkilerinden korumak için çalıştıklarını ve imkanlar çerçevesinde üreticiyi desteklediklerini vurguladı.Pakdemirli, orman yangını ve taşkınların kayıplarını gidermek için yardımda bulunduklarını, tarımsal kuraklık desteğini de çiftçiyle buluşturduklarını belirtti.Tarımsal desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak 2 büyük regülasyon yapıyoruz. İlki besicimizi koruma maksatlı bir yem regülasyonu yapıyoruz, diğeri de vatandaşımızı koruma amaçlı, ekmek fiyatlarının hızlı artışını önlemek maksatlı un fabrikalarına ucuz fiyatlı un temini sağlanması konusunda çalışma yürüyor" ifadelerini kullandı.‘Bu kampanyaya katılmaları konusunda beklenti oluştu’Çalışmaların ciddi faydasını gördüklerini belirten Pakdemirli, ekmek fiyatlarının hızla artışının önlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:Bakan Pakdemirli, son 3.5 yılda salgın ve kuraklığa rağmen tüm üretim verilerinin yükseldiğini belirterek, tarım ve hayvancılıkta daha iyiye gidiş olduğunu vurguladı.Çiftçinin büyük başarısı olduğunu ifade eden Pakdemirli, devlet olarak da sektörü desteklediklerini söyledi.Pakdemirli, hem destekleri artırdıklarını hem de müdahale alımları yaptıklarını ifade ederek, çiftçinin harmandan para etmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.Girdilerdeki artışı nedeniyle üreticinin kaygılanmamasını isteyen Bakan Pakdemirli, "Asla kaygılanmayın en büyük destek size harman zamanında kar bırakacak mekanizmamızı kurduk. Çiftçimiz ve üreticimiz para kazanacak" dedi.Pakdemirli, Denizli'de su, şehir ormanı, mera, kırsal kalkınma projelerini hayata geçirdiklerini, ayrıca çiftçiye tarımsal desteklerini sürdüreceklerini belirtti.Bakan Pakdemirli, içme suyu projeleriyle de Denizli şehir merkezi ve çevresine memba kalitesinde su sağlayacaklarını aktardı.Buluşmaya, Denizli Vali Vekili Adem Uslu, eski Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile sektör temsilcileri katıldı.Bakan Pakdemirli, buluşmanın ardından Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle alınan araçların teslim törenine iştirak etti.

https://tr.sputniknews.com/20220217/yumurtada-maliyet-zammi-kdv-indirimini-etkisiz-kildi-1053934725.html

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katma değer vergisi (kdv), bekir pakdemirli, market, indirim