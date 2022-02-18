https://tr.sputniknews.com/20220218/dunya-saglik-orgutu-afrikada-yaklasik-5-yil-sonra-ilk-kez-cocuk-felci-vakasi-goruldu-1053996066.html
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü
Dünya Sağlık Örgütü, Malavi'de bir çocuğun çocuk felci virüsüne (poliomyelit) yakalandığını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T14:45+0300
2022-02-18T14:45+0300
2022-02-18T14:45+0300
dünya
afrika
çocuk felci
malavi
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Lilongwe'de bir çocuğun çocuk felci virüsü kaptığı ve bunun, 2016'da Nijerya'da görülen vakadan sonra ilk olduğu ifade edildi.Salgın ilan edilen Malavi'de, laboratuvar testleri sonucu çocuk felci virüsünün Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, çocuk felci virüsü var olmayı sürdürdükçe tüm ülkelerin bulaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.Pakistan ve Afganistan'da ara ara görülen virüsün 2020'de Afrika'dan tamamen yok olduğu ilan edilmişti. 2021'de dünyada sadece 5 vakaya rastlanmıştı.Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsünün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/gates-cocuk-felcinin-ortadan-kaldirilmasina-katkilari-nedeniyle-hilal-i-pakistanla-onurlandirildi-1053986361.html
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afrika, çocuk felci, malavi, dünya sağlık örgütü (dsö)
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakası görüldü
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Dünya Sağlık Örgütü, Malavi'de bir çocuğun çocuk felci virüsüne (poliomyelit) yakalandığını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Lilongwe'de bir çocuğun çocuk felci virüsü kaptığı ve bunun, 2016'da Nijerya'da görülen vakadan sonra ilk olduğu ifade edildi.
Salgın ilan edilen Malavi'de, laboratuvar testleri sonucu çocuk felci virüsünün Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğunun anlaşıldığı aktarıldı.
DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, çocuk felci virüsü var olmayı sürdürdükçe tüm ülkelerin bulaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.
Pakistan ve Afganistan'da ara ara görülen virüsün 2020'de Afrika'dan tamamen yok olduğu ilan edilmişti. 2021'de dünyada sadece 5 vakaya rastlanmıştı.
Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsünün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.
Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.