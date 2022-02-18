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Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü
Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü
Antalya'da, uyuşturucunun zararlarını anlatan 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde rolü gereği uyuşturucudan ölen 19 yaşındaki Ayhan Akgün, film vizyona girmeden... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T12:19+0300
2022-02-18T12:19+0300
yaşam
film
uyuşturucu
oyuncu
ölüm
antalya
genç
muratpaşa
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2 hafta önce, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ayhan Akgün’den haber alamayan arkadaşları, gittikleri kapıcı dairesinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı.Yapılan otopside Akgün’ün, yaklaşık 1 hafta önce uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Akgün’le ilgili acı gerçek ise geçen günlerde ortaya çıktı.‘Koptum Bu Hayattan’ adlı sinema filminde uyuşturucu bağımlısı genci oynayan Akgün, senaryo gereği ailesine ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan hayatını kaybetti.Ayhan Akgün’ün filmdekine benzer şekilde yaşamını yitirmesiyle rol arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.‘Çok başarılı bi̇r gençti̇’Filmin yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu Nihat Arslan, pandemi öncesi uyuşturucunun zararlarına dikkat çeken sinema filmi çektiklerini belirterek şöyle konuştu: "Ayhan Akgün kardeşimiz de filmde uyuşturucu kullanan bir genci canlandırıyordu.Senaryo gereği gencimiz ailesine ve arkadaşlarına uyuşturucunun pençesinden kurtulamadığını, bu nedenle de ölümü seçtiğini ifade ederek altın vuruş yapmıştı.Pandemiden dolayı filmin gösterimini ertelemiştik. Önümüzdeki günlerde filmi vizyona koymak için çalışma yaparken, bu acı haberi aldık. Sarsıldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şoktayız. Gençleri uyarmak için rol icabı yaşadıklarını gerçek hayatta da yaşadı. Uyuşturucudan hayatını kaybetti. Çok da başarılı bir gençti."Filmde Ayhan Akgün’ün babası rolünü oynayan Ahmet Öndeş ise uyuşturucu pençesindeki gencin babasını oynadığını dile getirip, "Senaryo gereği oğlumun uyuşturucudan öldüğünü görünce kendimi 5’inci kattan atmak istedim. Başrol oyuncumuz Nihat Arslan beni ölümün kıyısından aldı. Filmde bile çok etkilendiğim bu olayı gerçekte yaşadık. Çok ama çok üzüldüm. Allah kimseye evlat acısı vermesin” diyerek gözyaşı döktü.
https://tr.sputniknews.com/20220206/uyusturucudan-kurtulmak-icin-kendini-zincirledigi-evde-yangin-cikti-hayatini-kaybetti-1053536310.html
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film, uyuşturucu, oyuncu, ölüm, antalya, genç, muratpaşa

Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü

12:19 18.02.2022
© DHAFilmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü
Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© DHA
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Antalya'da, uyuşturucunun zararlarını anlatan 'Koptum Bu Hayattan' adlı filmde rolü gereği uyuşturucudan ölen 19 yaşındaki Ayhan Akgün, film vizyona girmeden uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Nihat Arslan ile Akgün'ün babası rolünü oynayan Ahmet Öndeş, çok üzgün olduklarını söyledi.
2 hafta önce, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ayhan Akgün’den haber alamayan arkadaşları, gittikleri kapıcı dairesinde gencin cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan otopside Akgün’ün, yaklaşık 1 hafta önce uyuşturucudan yaşamını yitirdiği belirlendi. Akgün’le ilgili acı gerçek ise geçen günlerde ortaya çıktı.
‘Koptum Bu Hayattan’ adlı sinema filminde uyuşturucu bağımlısı genci oynayan Akgün, senaryo gereği ailesine ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan hayatını kaybetti.
Ayhan Akgün’ün filmdekine benzer şekilde yaşamını yitirmesiyle rol arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı.

‘Çok başarılı bi̇r gençti̇’

Filmin yönetmeni ve aynı zamanda başrol oyuncusu Nihat Arslan, pandemi öncesi uyuşturucunun zararlarına dikkat çeken sinema filmi çektiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Ayhan Akgün kardeşimiz de filmde uyuşturucu kullanan bir genci canlandırıyordu.Senaryo gereği gencimiz ailesine ve arkadaşlarına uyuşturucunun pençesinden kurtulamadığını, bu nedenle de ölümü seçtiğini ifade ederek altın vuruş yapmıştı.
Pandemiden dolayı filmin gösterimini ertelemiştik. Önümüzdeki günlerde filmi vizyona koymak için çalışma yaparken, bu acı haberi aldık. Sarsıldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şoktayız. Gençleri uyarmak için rol icabı yaşadıklarını gerçek hayatta da yaşadı. Uyuşturucudan hayatını kaybetti. Çok da başarılı bir gençti."
Filmde Ayhan Akgün’ün babası rolünü oynayan Ahmet Öndeş ise uyuşturucu pençesindeki gencin babasını oynadığını dile getirip, "Senaryo gereği oğlumun uyuşturucudan öldüğünü görünce kendimi 5’inci kattan atmak istedim. Başrol oyuncumuz Nihat Arslan beni ölümün kıyısından aldı. Filmde bile çok etkilendiğim bu olayı gerçekte yaşadık. Çok ama çok üzüldüm. Allah kimseye evlat acısı vermesin” diyerek gözyaşı döktü.
Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, bağımlılığından kurtulmak için kendini zincirlediği villada yanarak can verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
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