https://tr.sputniknews.com/20220218/ingilterede-bir-sopa-boceginin-cift-cinsiyetli-oldugu-fark-edildi-1053984181.html
Türünün ilk örneği: Böcek Charlie'nin çift cinsiyetli olduğu fark edildi
Türünün ilk örneği: Böcek Charlie'nin çift cinsiyetli olduğu fark edildi
İngiltere'de, bir sopa böceğinin yarı erkek ve yarı dişi olduğu gözlemlendi. Uzmanlar, böceğin türünün ilk örneği olduğunu belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T12:04+0300
2022-02-18T12:04+0300
2022-02-18T12:12+0300
yaşam
sopa böceği
ingiltere
çift cinsiyet
müze
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İngiltere'de Doğa Tarihi Müzesi'nden uzmanlar tarafından gözlemlenen ve evcil hayvan olarak bakılan 'Charlie' adındaki sopa böceğinin deri değiştirdikten sonra gerçek renklerini göstererek bir dişinin parlak yeşil gövdesine ve bir erkeğin kahverengi kanatlarına sahip olduğu fark edildi.Uzmanlar, böceğin çift cinsiyet nitelikleri taşıyan ilk sopa böceği olduğunu belirtti.Gelişmenin ardından böceğin sahibi Lauren Garfield, evcil hayvanını bilimsel araştırma için Londra'daki müzeye bağışladı.Bir 'Diapherodes gigantea' olan Charlie, aslında Garfield'ın Waldringfield'daki evinde beslediği ve yetiştirdiği diğer sopa böcekleriyle benzer nitelikler taşıyordu.Sopa böcekleri birkaç kez deri değiştiriyor; Charlie'nin sırrı, derisini değiştirdiğinde fark edilmeye başladı.Garfield, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Genellikle sopa böceklere bağlanmam ama Charlie farklı" dedi.Garfield, oğlunun çok heyecanlı olduğunu ve arkadaşlarına göstermek için böceği okula götürdüğünü söyledi.Müzenin Yaşam Bilimleri bölümünden Judith Marshall, Charlie hakkında, "Bu özellikle etkileyici bir örnek. Bacak ve vücut boyutunda oldukça standart bir yetişkin dişi gibi görünse de, sağ tarafında yetişkin bir erkeğin uzun kanatlarına sahip" ifadelerini kullandı.Fakat böceğin bu niteliğinin uzun yıllar görünür kılınması için Charlie'ye ötenazi yapılacağı belirtildi. Zira sopa böceklerinin öldükten sonra buruşarak renklerini kaybettikleri ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/ingiliz-ebe-isim-kadinlarin-dogurmasina-yardim-etmek-ama-anne-kelimesini-kullanmam-yasaklandi-1052933419.html
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sopa böceği, ingiltere, çift cinsiyet, müze
Türünün ilk örneği: Böcek Charlie'nin çift cinsiyetli olduğu fark edildi
12:04 18.02.2022 (güncellendi: 12:12 18.02.2022) Abone ol
İngiltere'de, bir sopa böceğinin yarı erkek ve yarı dişi olduğu gözlemlendi. Uzmanlar, böceğin türünün ilk örneği olduğunu belirtti.
İngiltere'de Doğa Tarihi Müzesi'nden uzmanlar tarafından gözlemlenen ve evcil hayvan olarak bakılan 'Charlie' adındaki sopa böceğinin deri değiştirdikten sonra gerçek renklerini göstererek bir dişinin parlak yeşil gövdesine ve bir erkeğin kahverengi kanatlarına sahip olduğu fark edildi.
Uzmanlar, böceğin çift cinsiyet nitelikleri taşıyan ilk sopa böceği olduğunu belirtti.
Gelişmenin ardından böceğin sahibi Lauren Garfield, evcil hayvanını bilimsel araştırma için Londra'daki müzeye bağışladı.
Bir 'Diapherodes gigantea' olan Charlie, aslında Garfield'ın Waldringfield'daki evinde beslediği ve yetiştirdiği diğer sopa böcekleriyle benzer nitelikler taşıyordu.
Sopa böcekleri birkaç kez deri değiştiriyor; Charlie'nin sırrı, derisini değiştirdiğinde fark edilmeye başladı.
Garfield, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Genellikle sopa böceklere bağlanmam ama Charlie farklı" dedi.
Garfield, oğlunun çok heyecanlı olduğunu ve arkadaşlarına göstermek için böceği okula götürdüğünü söyledi.
Müzenin Yaşam Bilimleri bölümünden Judith Marshall, Charlie hakkında, "Bu özellikle etkileyici bir örnek. Bacak ve vücut boyutunda oldukça standart bir yetişkin dişi gibi görünse de, sağ tarafında yetişkin bir erkeğin uzun kanatlarına sahip" ifadelerini kullandı.
Fakat böceğin bu niteliğinin uzun yıllar görünür kılınması için Charlie'ye ötenazi yapılacağı belirtildi. Zira sopa böceklerinin öldükten sonra buruşarak renklerini kaybettikleri ifade edildi.