https://tr.sputniknews.com/20220218/israil-kovid-19-kisitlamalari-icin-uygulanan-yesil-gecis-sistemini-kaldirdi-1053978083.html
İsrail, Kovid-19 kısıtlamaları için uygulanan 'Yeşil Geçiş' sistemini kaldırdı
İsrail, Kovid-19 kısıtlamaları için uygulanan 'Yeşil Geçiş' sistemini kaldırdı
İsrail Başbakanı Bennett, ülkede Kovid-19'un Omicron dalgasının kırılmakta olduğunu belirterek, kısıtlamalar için kullanılan 'Yeşil Geçiş' sisteminin... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T09:30+0300
2022-02-18T09:30+0300
2022-02-18T09:30+0300
koronavirüs
israil
koronavirüs
kısıtlama
naftali bennett
aşı pasaportu
kovid-19
omicron
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İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Naftali Bennett, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine ilişkin Sağlık Bakanı, kamu sağlığı yetkilileri ve diğer üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.Ağır hasta sayısında düşüş gördüklerini kaydeden Bennett, Omicron varyantının etkisi için "Bu dalga kırılıyor" dedi.Kovid-19'a ilişkin denetim ve sınırlamalar için kullanılan 'Yeşil Geçiş' sisteminin kaldırıldığını ve uzatılmayacağını belirten Bennett, huzurevlerine girişte antijen testi istenmeye ise devam edileceğini kaydetti.'Rahatlama zamanı'Bennett, Omicron varyantının görülmeye başlamasıyla kapılarını kapatan ilk ülke olduklarına işaret ederek, "Bu nedenle şimdi bu, kademeli bir rahatlama zamanıdır. Bana kalırsa, kısıtlamaları bir an önce gevşetmeye hazırlanmalıyız" diye konuştu.İsrail Başbakanı, "Arz kesintileri yaşamadan, açık bir ekonomi ve açık bir eğitim sistemi (uygulamak); bunlar doğru dengelerdir" ifadelerini kullandı.Omicron varyantının etkisinin azalmaya başladığı ülkede son 24 saatte 21 bin 152 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı 30 Ocak'ta 45 bin 258 olarak kaydedilmişti.Geçen haftaya göre yüzde 20'lik azalma gösteren ağır hasta sayısı da 263'ü solunum cihazına bağlı olmak üzere 886'ya düştü.
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israil, koronavirüs, kısıtlama, naftali bennett, aşı pasaportu, kovid-19, omicron
İsrail, Kovid-19 kısıtlamaları için uygulanan 'Yeşil Geçiş' sistemini kaldırdı
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İsrail Başbakanı Bennett, ülkede Kovid-19'un Omicron dalgasının kırılmakta olduğunu belirterek, kısıtlamalar için kullanılan 'Yeşil Geçiş' sisteminin kaldırıldığını ve uzatılmayacağını duyurdu.
İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Naftali Bennett, Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesine ilişkin Sağlık Bakanı, kamu sağlığı yetkilileri ve diğer üst düzey yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.
Ağır hasta sayısında düşüş gördüklerini kaydeden Bennett, Omicron varyantının etkisi için "Bu dalga kırılıyor" dedi.
Kovid-19'a ilişkin denetim ve sınırlamalar için kullanılan 'Yeşil Geçiş' sisteminin kaldırıldığını ve uzatılmayacağını belirten Bennett, huzurevlerine girişte antijen testi istenmeye ise devam edileceğini kaydetti.
'Rahatlama zamanı'
Bennett, Omicron varyantının görülmeye başlamasıyla kapılarını kapatan ilk ülke olduklarına işaret ederek, "Bu nedenle şimdi bu, kademeli bir rahatlama zamanıdır. Bana kalırsa, kısıtlamaları bir an önce gevşetmeye hazırlanmalıyız" diye konuştu.
İsrail Başbakanı, "Arz kesintileri yaşamadan, açık bir ekonomi ve açık bir eğitim sistemi (uygulamak); bunlar doğru dengelerdir" ifadelerini kullandı.
Omicron varyantının etkisinin azalmaya başladığı ülkede son 24 saatte 21 bin 152 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı 30 Ocak'ta 45 bin 258 olarak kaydedilmişti.
Geçen haftaya göre yüzde 20'lik azalma gösteren ağır hasta sayısı da 263'ü solunum cihazına bağlı olmak üzere 886'ya düştü.