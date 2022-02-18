https://tr.sputniknews.com/20220218/israil-lubnandan-gelen-bir-insansiz-hava-araci-hava-sahamizi-ihlal-etti-sirenler-aktif-edildi-1053991993.html

İsrail: Lübnan'dan gelen bir İHA hava sahamızı ihlal etti, sirenler aktif edildi

İsrail: Lübnan'dan gelen bir İHA hava sahamızı ihlal etti, sirenler aktif edildi

İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının ülke hava sahasına girdiğini ve kuzey bölgelerinde sirenlerin aktif edildiğini duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T13:48+0300

2022-02-18T13:48+0300

2022-02-18T13:53+0300

dünya

israil

lübnan

hava sahası ihlali

insansız hava aracı

siren

demir kubbe

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.IDF'den yapılan açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin protokole uygun olarak aktif edildiği ve savaş uçaklarının bölgede devriye gezdiğini belirtti.Bununla birlikte ülkenin kuzeyindeki sınır bölgesinde, hava saldırısı sirenlerinin aktfi edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada ayrıca, sivillere özel bir talimatlandırma yapılmadığı kaydedildi.

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lübnan

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israil, lübnan, hava sahası ihlali, insansız hava aracı, siren, demir kubbe