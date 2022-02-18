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https://tr.sputniknews.com/20220218/israil-lubnandan-gelen-bir-insansiz-hava-araci-hava-sahamizi-ihlal-etti-sirenler-aktif-edildi-1053991993.html
İsrail: Lübnan'dan gelen bir İHA hava sahamızı ihlal etti, sirenler aktif edildi
İsrail: Lübnan'dan gelen bir İHA hava sahamızı ihlal etti, sirenler aktif edildi
İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının ülke hava sahasına girdiğini ve kuzey bölgelerinde sirenlerin aktif edildiğini duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:48+0300
2022-02-18T13:53+0300
dünya
israil
lübnan
hava sahası ihlali
insansız hava aracı
siren
demir kubbe
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.IDF'den yapılan açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin protokole uygun olarak aktif edildiği ve savaş uçaklarının bölgede devriye gezdiğini belirtti.Bununla birlikte ülkenin kuzeyindeki sınır bölgesinde, hava saldırısı sirenlerinin aktfi edildiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada ayrıca, sivillere özel bir talimatlandırma yapılmadığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220111/israil-basbakani-bennett-lubnan-ya-da-gazze-ile-catismak-zorunda-kalabiliriz-1052600163.html
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israil, lübnan, hava sahası ihlali, insansız hava aracı, siren, demir kubbe

İsrail: Lübnan'dan gelen bir İHA hava sahamızı ihlal etti, sirenler aktif edildi

13:48 18.02.2022 (güncellendi: 13:53 18.02.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail - insansız hava aracı - İHA
İsrail - insansız hava aracı - İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail ordusu, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının ülke hava sahasına girdiğini ve kuzey bölgelerinde sirenlerin aktif edildiğini duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.
IDF'den yapılan açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin protokole uygun olarak aktif edildiği ve savaş uçaklarının bölgede devriye gezdiğini belirtti.
Bununla birlikte ülkenin kuzeyindeki sınır bölgesinde, hava saldırısı sirenlerinin aktfi edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, sivillere özel bir talimatlandırma yapılmadığı kaydedildi.
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