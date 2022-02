https://tr.sputniknews.com/20220218/kilicdaroglu-6li-bulusmanin-ardindan-ilk-kez-konustu-olay-erdogan-olayi-degil-turkiye-olayi-1053979615.html

Kılıçdaroğlu, 6'lı buluşmanın ardından ilk kez konuştu: Olay Erdoğan olayı değil, Türkiye olayı

18.02.2022

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, altı muhalefet partisi liderinin Ankara Ahlatlıbel'de gerçekleştirdiği buluşmanın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. KRT'ye konuşan Kılıçdaroğlu "Her partinin farklı fikirleri, her liderin farklı görüşleri muhakkak vardır ama demokrasi adına ortak noktada buluşabiliyoruz" dedi. "Bu masa umut masasıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Aslında belki bugün bu sıcak ortamda Ahlatlıbel'deki zirvenin önemi anlaşılamayabilir, ancak tarih bunu yazacaktır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Bahçeli'ye yanıt: Ne söyleyeceklerini bilmiyorlarKılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin buluşma için “Masa dikdörtgen olsa 4 ayağı olurdu ama yuvarlak olunca ayak bir, o da gizli ayak. O da HDP. Şu hale bakın! 6'lı ganyan, HDP ve Avrupa Konseyi, ABD, AB. Bunların normlarına kalacakmış” sözlerine şöyle yanıt verdi: "Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Eleştirecekler ama ne diyecekler? Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu, doğru. Masanın etrafında insanlar var mı, var. Ortak talepleri ne, demokrasi. Ortak talepleri ne, bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi. Ortak talepleri ne, adalet; adil bir düzen. Hep beraber bunları istiyoruz. Bunları eleştiremiyorlar, bunlara "Yanlıştır" diyemiyorlar. Bu taleplere "Biz kulak tıkadık" diyemiyorlar."CHP lideri, , 'Altılı zirve genişleyecek mi?' sorusunu ise, "Buna karar verecekler masanın etrafında toplanan partilerdir. HDP kendi ittifakını oluşturuyor. HDP demokrasi adına yok sayılmak istemiyor" diye yanıtladı. 'Alın terinin değerini korumayanı cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmayacaksınız'AK Parti seçmenine de seslenen Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Namus ve şeref kavramının sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. O zaman siz tarafsız davranmayan, objektif davranmayan, garibanın hakkını hukukunu korumayan, alın terinin değerini korumayan insanı cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmayacaksınız. Oturtursanız, sizin de sorumluluğunuz var. Oturtursanız sizin de vicdanınız kanar. Vicdanınızın sesini dinleyerek sandığa gidin" diye konuştu. "İnsan onuru denen bir kavram var. İnsan onurunu koruyacaksınız. Yoksulluk kader değildir" ifadelerini kullanan CHP lideri, "Bir ülkede bir insan fakirse, onun sorumlusu devleti yönetenlerdir. Çocuklar yatağa aç giriyorsa, çocuğun kabahati kusuru yoktur. Dolayısıyla biz bu tabloya da son vermek istiyoruz. Ülkeye demokrasinin gelmesi, çağdaşlaşması, insan haklarının gelmesi için düşüncelerimizi ifade ettik. Hepsi iktidara geldiğimizde gerçekleşecek. İnsanlar, gazeteciler, öğrenciler fikirlerini söylediği için hapse atıldı. Adaletin olmadığını sadece ben söylemiyorum" dedi. Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde geliri asgari ücretin altında olan veya hiç geliri olmayan her aileye asgari gelir güvencesi verileceğini dile getirdi. '28 Şubat mağdurlarından biri de benim'Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde kendisi hakkında rapor düzenlendiğini ve fişlendiğini söyleyerek dava açtığını belirtti. Kılıçdaroğlu, 'Karşımda Erdoğan'ın avukatları vardı' dedi.Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatının 28 Şubat'ta açıklanacak olmasına ilişkin "Bu ülkede 28 Şubat mağdurları var, bunun için helalleşme diyoruz" ifadelerini kullandı.

