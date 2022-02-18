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https://tr.sputniknews.com/20220218/mcgurkten-birlesik-arap-emirlikleri-ve-suudi-arabistan-ziyareti-1053974103.html
McGurk'ten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti
McGurk'ten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek, bu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T03:41+0300
2022-02-18T03:41+0300
dünya
abd
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
brett mcgurk
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, McGurk'ün bu hafta BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.McGurk'ün ziyaretinde her iki ülkeye de İran destekli İHA ve füze saldırılarına karşı toprak bütünlüklerinin savunulması için ABD'nin elinden gelen tüm desteği vereceğini kaydettiğini belirten Horne, McGurk'ün temaslarında her iki ülkeyle devam eden askeri ve diplomatik ilişkilerin ele alındığını kaydetti.Horne, McGurk'ün Yemen'de Birleşmiş Milletler önderliğindeki bir çabayla savaşın bitirilmesi ve Husilere karşı ortak baskı uygulanması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220215/erdogan-bae-turkiyenin-korfez-bolgesindeki-baslica-ticaret-ortagidir-1053849623.html
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abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, brett mcgurk

McGurk'ten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti

03:41 18.02.2022
© REUTERSBrett McGurk
Brett McGurk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek, bu ülkelerin terörle mücadelelerine destek vereceklerini vurguladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, McGurk'ün bu hafta BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.
McGurk'ün ziyaretinde her iki ülkeye de İran destekli İHA ve füze saldırılarına karşı toprak bütünlüklerinin savunulması için ABD'nin elinden gelen tüm desteği vereceğini kaydettiğini belirten Horne, McGurk'ün temaslarında her iki ülkeyle devam eden askeri ve diplomatik ilişkilerin ele alındığını kaydetti.
Horne, McGurk'ün Yemen'de Birleşmiş Milletler önderliğindeki bir çabayla savaşın bitirilmesi ve Husilere karşı ortak baskı uygulanması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.
erdoğan - BAE - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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