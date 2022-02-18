https://tr.sputniknews.com/20220218/mcgurkten-birlesik-arap-emirlikleri-ve-suudi-arabistan-ziyareti-1053974103.html

McGurk'ten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti

McGurk'ten Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ziyareti

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek, bu... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T03:41+0300

2022-02-18T03:41+0300

2022-02-18T03:41+0300

dünya

abd

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

brett mcgurk

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, McGurk'ün bu hafta BAE ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi.McGurk'ün ziyaretinde her iki ülkeye de İran destekli İHA ve füze saldırılarına karşı toprak bütünlüklerinin savunulması için ABD'nin elinden gelen tüm desteği vereceğini kaydettiğini belirten Horne, McGurk'ün temaslarında her iki ülkeyle devam eden askeri ve diplomatik ilişkilerin ele alındığını kaydetti.Horne, McGurk'ün Yemen'de Birleşmiş Milletler önderliğindeki bir çabayla savaşın bitirilmesi ve Husilere karşı ortak baskı uygulanması gerektiğini dile getirdiğini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220215/erdogan-bae-turkiyenin-korfez-bolgesindeki-baslica-ticaret-ortagidir-1053849623.html

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

suudi arabistan

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abd, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan, brett mcgurk