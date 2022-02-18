https://tr.sputniknews.com/20220218/polonya-rusya-sinirina-duvar-ormeyi-planliyor-1053974824.html
Polonya, Rusya sınırına duvar örmeyi planlıyor
Polonya, Rusya sınırına duvar örmeyi planlıyor
Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, Rusya’yla sınıra duvar inşa etme niyetinde olduklarını duyurdu. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T05:47+0300
2022-02-18T05:47+0300
2022-02-18T05:47+0300
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Skurkiewicz, ZET radyosuna açıklamasında, “Polonya-Rusya sınırında duvar inşa etmiyoruz, henüz sadece planlıyoruz” diye belirtti.Polonya, Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi ile ortak sınıra sahip. Kara sınırının uzunluğu 203.3 kilometre.Varşova geçen ocak ayında Belarus sınırında duvarın inşaatına başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/polonya-belarus-sinirina-duvar-orecek-1052412053.html
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polonya, rusya, duvar
Polonya, Rusya sınırına duvar örmeyi planlıyor
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Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz, Rusya’yla sınıra duvar inşa etme niyetinde olduklarını duyurdu.
Skurkiewicz, ZET radyosuna açıklamasında, “Polonya-Rusya sınırında duvar inşa etmiyoruz, henüz sadece planlıyoruz” diye belirtti.
Polonya, Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi ile ortak sınıra sahip. Kara sınırının uzunluğu 203.3 kilometre.
Varşova geçen ocak ayında Belarus sınırında duvarın inşaatına başlamıştı.