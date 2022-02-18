https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-savunma-bakanligi-tatbikata-gittikleri-kirimdan-ayrilan-ilk-birlikler-kislalarina-dondu-1053973467.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikata gittikleri Kırım’dan ayrılan ilk birlikler, kışlalarına döndü

Rusya Savunma Bakanlığı: Tatbikata gittikleri Kırım’dan ayrılan ilk birlikler, kışlalarına döndü

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, daimi konuşlanma yerleri Çeçenistan ve Dağıstan olan Rus birliklerinin, tatbikat için gittikleri Kırım’dan ayrılmaları... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T02:41+0300

2022-02-18T02:41+0300

2022-02-18T02:41+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kırım

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, tatbikatların sona ermesini takiben Kırım’dan ayrılan ilk asker gruplarının daimi konuşlanma yerlerine vardıklarını kaydetti.Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Güney askeri bölgesinin birlikleri, Kırım’daki tatbikat alanlarında görevlerini tamamlamaları sonrası, ağır silahları ile beraber Çeçenistan Cumhuriyeti ve Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki daimi konuşlanma yerlerine yerleştiler” açıklamasını yaptı.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri daha önce, bir grup askeri birliğin daha bugün Kırım’dan ayrıldığını belirtmişti. Ülkenin batı ve güney askeri bölgelerinin birlikleri, tatbikatların sona ermesi nedeniyle daimi konuşlanma yerlerine dönmek üzere Kırım’dan salı günü ayrılmaya başladılar.Konaşenkov ayrıca, Belarus’ta bulunan Rus güçlerinin de buradaki tatbikatların tamamlanması sonrası Rusya’daki daimi konuşlanma yerlerine geri döneceklerini kaydetti. Planlı olan bu tatbikatların da 20 Şubat’ta tamamlanması gerekiyor.Rus güçlerinin, tatbikat için Kırım ya da Belarus gibi Ukrayna sınırı yakınlarındaki yerlere konuşlandırılmaları, Batı ülkelerinin, ‘Rusya’nın komşusu Ukrayna’yı işgale hazırlandığı’ şeklindeki suçlamalarına sebep olmuştu.Söz konusu tatbikatlar, Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinin Ukrayna yüzünden çok gergin olduğu bir döneme denk geliyor. Rusya yetkilileri, iddiaların aksine Ukrayna’ya saldırma gibi bir planlarının olmadığını defalarca belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220218/politico-rusya-20-subatta-ukraynaya-saldirmayi-planliyor-1053972866.html

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