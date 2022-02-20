https://tr.sputniknews.com/20220220/kremlin-rusyanin-ukraynayi-isgal-edecegi-iddialari-bir-provokasyon-1054049924.html

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiaları bir provokasyon

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiaları bir provokasyon

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Ukrayna’yı ne zaman işgal edeceğine ilişkin tarihlere kulak asmadığını... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T14:35+0300

2022-02-20T14:35+0300

2022-02-20T14:55+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

işgal

vladimir putin

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Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır" deyip onca savaşı yaşamış bir ülke olarak Rusya'nın 'savaş' kelimesini telaffuz etmeyi dahi istemediğini söyledi. Herkesi aklıselime davet ettiklerini belirten Peskov, “Kendilerine şu soruyu sorsunlar: Rusya’nın birilerine saldırmasının anlamı ne? Tarihi hatırlamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.“Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar” diyen Peskov, böyle iddiaların gerginliği tırmandırdığını kaydetti. Peskov, “Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, işgal, vladimir putin