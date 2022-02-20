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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220220/kremlin-rusyanin-ukraynayi-isgal-edecegi-iddialari-bir-provokasyon-1054049924.html
Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiaları bir provokasyon
Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiaları bir provokasyon
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Ukrayna’yı ne zaman işgal edeceğine ilişkin tarihlere kulak asmadığını... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T14:35+0300
2022-02-20T14:55+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
işgal
vladimir putin
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Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır" deyip onca savaşı yaşamış bir ülke olarak Rusya'nın 'savaş' kelimesini telaffuz etmeyi dahi istemediğini söyledi. Herkesi aklıselime davet ettiklerini belirten Peskov, “Kendilerine şu soruyu sorsunlar: Rusya’nın birilerine saldırmasının anlamı ne? Tarihi hatırlamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.“Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar” diyen Peskov, böyle iddiaların gerginliği tırmandırdığını kaydetti. Peskov, “Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, işgal, vladimir putin

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceği iddiaları bir provokasyon

14:35 20.02.2022 (güncellendi: 14:55 20.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Ukrayna’yı ne zaman işgal edeceğine ilişkin tarihlere kulak asmadığını, bunların provokasyondan ibaret olup gerginliği tırmandırdığını söyledi.
Rossiya-1 televizyonunda konuşan Peskov, “Rusya tarihi boyunca hiç kimseye saldırmamıştır" deyip onca savaşı yaşamış bir ülke olarak Rusya'nın 'savaş' kelimesini telaffuz etmeyi dahi istemediğini söyledi.
Herkesi aklıselime davet ettiklerini belirten Peskov, “Kendilerine şu soruyu sorsunlar: Rusya’nın birilerine saldırmasının anlamı ne? Tarihi hatırlamaları çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Devlet Başkanı iddialara kulak asmıyor, ancak genel anlamda bu tür iddialar provokatif nitelikli unsurlar” diyen Peskov, böyle iddiaların gerginliği tırmandırdığını kaydetti. Peskov, “Gerginlik hat safhaya çıktığında, mesela şimdi Donbass’taki temas hattında olduğu gibi, her türlü kıvılcım, her türlü beklenmedik olay veya planlı küçük bir provokasyon geri dönülemez sonuçlara yol açabilir” ifadelerini kullandı.
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