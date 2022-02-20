https://tr.sputniknews.com/20220220/milyonlarca-yil-once-sivas-afrika-savanlarina-benziyordu-1054044617.html

Milyonlarca yıl önce Sivas, Afrika savanlarına benziyordu

Milyonlarca yıl önce Sivas, Afrika savanlarına benziyordu

Sivas’ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas’ın Afrika savanlarına benzer özelliklere... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T11:49+0300

2022-02-20T11:49+0300

2022-02-20T11:54+0300

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fosil

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesi, üniversitenin kuruluşunun 48. yılında ziyarete açıldı.Milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu bölüm ilgi çekerken, en çok dikkati çeken parça ise 9-10 milyon yıllık olduğu düşünülen bir filin bacak kemiği. Sivas’ta Haliminhanı bölgesinde bulunan fosil kemik Sivas’ın geçmişine ışık tutuyor.Bilim insanları, fosil kemikten yola çıkarak 9-10 milyon yıl öncesinde Sivas’ın gölleri olan, etrafında zürafaların, fillerin gezdiği Afrika savanları gibi bir bölge olduğunu değerlendiriyor.Öte yandan Tabiat Tarihi Müzesi'nde yer alan 500 milyon yıl öncesine ait günümüz hamam böceklerine benzeyen fosil de oldukça ilgi çekiyor.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, şunları kaydetti:Fas’tan geldi, 500 milyon yıl öncesine aitProf. Dr. Erdem, 500 milyon yıl önceki dünyanın sakinlerinden olan ve trilobit olarak adlandırılan fosil örneğinin müzenin en eski fosillerinden biri olduğunu ve Fas’tan geldiğini söyledi. Fosilin günümüzde eklem bacaklılar denilen canlıların o dönemlerde denizlerde yaşamış atalarına ait bir örnek olduğunu belirten Erdem, ülkemizde de bazı yerlerde bulunduğunu ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20190719/sivasta-deniz-canlilarina-ait-fosiller-bulundu-bu-bolgenin-gecmiste-okyanusun-tabaninda-oldugunu-1039708766.html

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