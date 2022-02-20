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Milyonlarca yıl önce Sivas, Afrika savanlarına benziyordu
Milyonlarca yıl önce Sivas, Afrika savanlarına benziyordu
Sivas’ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas’ın Afrika savanlarına benzer özelliklere... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T11:49+0300
2022-02-20T11:54+0300
afrika
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesi, üniversitenin kuruluşunun 48. yılında ziyarete açıldı.Milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu bölüm ilgi çekerken, en çok dikkati çeken parça ise 9-10 milyon yıllık olduğu düşünülen bir filin bacak kemiği. Sivas’ta Haliminhanı bölgesinde bulunan fosil kemik Sivas’ın geçmişine ışık tutuyor.Bilim insanları, fosil kemikten yola çıkarak 9-10 milyon yıl öncesinde Sivas’ın gölleri olan, etrafında zürafaların, fillerin gezdiği Afrika savanları gibi bir bölge olduğunu değerlendiriyor.Öte yandan Tabiat Tarihi Müzesi'nde yer alan 500 milyon yıl öncesine ait günümüz hamam böceklerine benzeyen fosil de oldukça ilgi çekiyor.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, şunları kaydetti:Fas’tan geldi, 500 milyon yıl öncesine aitProf. Dr. Erdem, 500 milyon yıl önceki dünyanın sakinlerinden olan ve trilobit olarak adlandırılan fosil örneğinin müzenin en eski fosillerinden biri olduğunu ve Fas’tan geldiğini söyledi. Fosilin günümüzde eklem bacaklılar denilen canlıların o dönemlerde denizlerde yaşamış atalarına ait bir örnek olduğunu belirten Erdem, ülkemizde de bazı yerlerde bulunduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20190719/sivasta-deniz-canlilarina-ait-fosiller-bulundu-bu-bolgenin-gecmiste-okyanusun-tabaninda-oldugunu-1039708766.html
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afrika, sivas, fosil

Milyonlarca yıl önce Sivas, Afrika savanlarına benziyordu

11:49 20.02.2022 (güncellendi: 11:54 20.02.2022)
© İHASivas'ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili
Sivas'ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA
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Sivas’ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas’ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan Tabiat Tarihi Müzesi, üniversitenin kuruluşunun 48. yılında ziyarete açıldı.
Milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu bölüm ilgi çekerken, en çok dikkati çeken parça ise 9-10 milyon yıllık olduğu düşünülen bir filin bacak kemiği. Sivas’ta Haliminhanı bölgesinde bulunan fosil kemik Sivas’ın geçmişine ışık tutuyor.
Bilim insanları, fosil kemikten yola çıkarak 9-10 milyon yıl öncesinde Sivas’ın gölleri olan, etrafında zürafaların, fillerin gezdiği Afrika savanları gibi bir bölge olduğunu değerlendiriyor.
Öte yandan Tabiat Tarihi Müzesi'nde yer alan 500 milyon yıl öncesine ait günümüz hamam böceklerine benzeyen fosil de oldukça ilgi çekiyor.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazire Özgen Erdem, şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz günlerde üniversitemizin 48. yılına istinaden açılan müzemiz hem jeolojik hem de biyolojik malzemelere ev sahipliği yapmaktadır. Jeoçeşitliliğimizin örneklerinden olan bu malzemeler Sivas’ın ve ülkemizin geçmişinin tanıklarıdır. Müzemizin fosiller bölümünde hem denizel canlılara hem de karada yaşayan canlılara ait çeşitli fosillerimiz sergilenmektedir. Sivas’ın günümüzden yaklaşık 9 milyon yıl önceki dönemlerinin karalarında yaşayan bir file ait üst bacak fosil kemiğimiz burada ziyaretçilerini beklemektedir. Bu fosilin diğer parçalarından örnekler fosilleşmenin temsili olarak canlandırıldığı dolabımızın içerisinde bulunmaktadır. Daha önce araştırmacılar tarafından yapılan kazılarda bu bölgede aynı zamana ait zürafa, gergedan ve atlara ait fosiller saptanmıştır. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi paleontolojik bulguların dünyamızın geçmişini anlamada çok önemli.”
© İHASivas'ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas'ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
Sivas'ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas'ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
Sivas'ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas'ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
© İHA

Fas’tan geldi, 500 milyon yıl öncesine ait

Prof. Dr. Erdem, 500 milyon yıl önceki dünyanın sakinlerinden olan ve trilobit olarak adlandırılan fosil örneğinin müzenin en eski fosillerinden biri olduğunu ve Fas’tan geldiğini söyledi. Fosilin günümüzde eklem bacaklılar denilen canlıların o dönemlerde denizlerde yaşamış atalarına ait bir örnek olduğunu belirten Erdem, ülkemizde de bazı yerlerde bulunduğunu ifade etti.
Sivas'ta bulunan fosil - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2019
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Sivas'ta deniz canlılarına ait fosiller bulundu: 'Bu bölgenin geçmişte okyanusun tabanında olduğunu düşünüyoruz'
19 Temmuz 2019, 13:30
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