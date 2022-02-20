https://tr.sputniknews.com/20220220/rihanna-hamileligini-anlatti-asiri-yorgun-ve-uyku-halindeyim-1054041924.html
Rihanna hamileliğini anlattı: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim
Rihanna hamileliğini anlattı: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim
Bebek beklediğini açıklayan Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Rihanna, "Bazen aşırı yorgunum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T09:45+0300
2022-02-20T09:45+0300
2022-02-20T09:48+0300
rihanna
yaşam
hamile
asap rocky
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Rihanna ve ASAP Rocky ilk bebeklerini beklediklerini duyurmasının ardından anne olmaya hazırlanan yıldız şarkıcı süreç hakkında konuştu.Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.NTV’nin aktardığına göre Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgunum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘Şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.‘Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım’Rihanna, hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da konuştu:ASAP Rocky de, “Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/rihanna-hamile-unlu-sarkici-ve-sevgilisi-asap-rocky-ilk-cocuklarini-bekliyor-1053323026.html
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Rihanna hamileliğini anlattı: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim
09:45 20.02.2022 (güncellendi: 09:48 20.02.2022) Abone ol
Bebek beklediğini açıklayan Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Rihanna, "Bazen aşırı yorgunum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘Şu an uyuman gerekiyor’ diyor” diye konuştu.
Rihanna ve ASAP Rocky ilk bebeklerini beklediklerini duyurmasının ardından anne olmaya hazırlanan yıldız şarkıcı süreç hakkında konuştu.
Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.
NTV’nin aktardığına göre Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgunum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘Şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.
‘Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım’
Rihanna, hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da konuştu:
“Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım ve çok sevdiğim bir ceketti. Her zaman giymek için en doğru anı bekliyordum.”
ASAP Rocky de, “Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim” dedi.