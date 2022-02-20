https://tr.sputniknews.com/20220220/rihanna-hamileligini-anlatti-asiri-yorgun-ve-uyku-halindeyim-1054041924.html

Rihanna hamileliğini anlattı: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim

Rihanna hamileliğini anlattı: Aşırı yorgun ve uyku halindeyim

Bebek beklediğini açıklayan Rihanna, hamilelik sürecini anlattı. Rihanna, "Bazen aşırı yorgunum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T09:45+0300

2022-02-20T09:45+0300

2022-02-20T09:48+0300

rihanna

yaşam

hamile

asap rocky

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Rihanna ve ASAP Rocky ilk bebeklerini beklediklerini duyurmasının ardından anne olmaya hazırlanan yıldız şarkıcı süreç hakkında konuştu.Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.NTV’nin aktardığına göre Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgunum ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘Şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.‘Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım’Rihanna, hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da konuştu:ASAP Rocky de, “Bir kadının hamileyken bu kadar güzel olduğunu görmemiştim” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/rihanna-hamile-unlu-sarkici-ve-sevgilisi-asap-rocky-ilk-cocuklarini-bekliyor-1053323026.html

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rihanna, hamile, asap rocky