https://tr.sputniknews.com/20220221/abd-ile-muttefikleri-avrupaya-ne-kadar-asker-ve-techizat-gonderdi-1054079221.html

ABD ile müttefikleri, Avrupa'ya ne kadar asker ve teçhizat gönderdi?

ABD ile müttefikleri, Avrupa'ya ne kadar asker ve teçhizat gönderdi?

ABD ile NATO müttefikleri Avrupa'da askeri varlığı ve Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırıyor. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T15:09+0300

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Koalisyon üyelerinin açıklamalarına göre, bu eylemler doğu sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve 'Rus saldırganlığı'nın engellenmesi açısından önemli. Şu an itibarıyla NATO'nun en çok silah sevkiyatını gerçekleştirdiği ülkeler, Polonya ve Romanya.Avrupa’ya ne kadar asker ve teçhizatın gönderildiğine dair bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, nato, abd, avrupa, silah sevkiyatı, инфографика