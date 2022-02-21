https://tr.sputniknews.com/20220221/almanya-scholz-putine-gerilimi-dusurmeye-ve-rus-guclerini-ukrayna-sinirindan-cekmeye-cagirdi-1054092740.html
Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı
Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı
Almanya Bakanlar Kurulu, Başbakan Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Putin’e gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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olaf scholz
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Almanya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Görüşme sırasında Başbakan, Rusya Devlet Başkanı'na derhal gerilimi düşürmesi ve Ukrayna sınırında yığılan güçleri geri çekmesi çağrısında bulundu. Başbakan, şimdi özellikle Ukrayna'nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimi azaltma sinyali vermenin önemli olduğunu vurguladı. Rusya bu konuda özel sorumluluk taşıyor” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
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Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı
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Almanya Bakanlar Kurulu, Başbakan Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Putin’e gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında bulunduğunu bildirdi.
Almanya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Görüşme sırasında Başbakan, Rusya Devlet Başkanı'na derhal gerilimi düşürmesi ve Ukrayna sınırında yığılan güçleri geri çekmesi çağrısında bulundu. Başbakan, şimdi özellikle Ukrayna'nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimi azaltma sinyali vermenin önemli olduğunu vurguladı. Rusya bu konuda özel sorumluluk taşıyor” ifadelerine yer verildi.