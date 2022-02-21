https://tr.sputniknews.com/20220221/almanya-scholz-putine-gerilimi-dusurmeye-ve-rus-guclerini-ukrayna-sinirindan-cekmeye-cagirdi-1054092740.html

Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı

Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı

Almanya Bakanlar Kurulu, Başbakan Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Putin’e gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T21:10+0300

2022-02-21T21:10+0300

2022-02-21T21:10+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

ukrayna

olaf scholz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1053000910_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_575d045c8d7bbc5db40b92f0d75b0da1.jpg

Almanya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Görüşme sırasında Başbakan, Rusya Devlet Başkanı'na derhal gerilimi düşürmesi ve Ukrayna sınırında yığılan güçleri geri çekmesi çağrısında bulundu. Başbakan, şimdi özellikle Ukrayna'nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimi azaltma sinyali vermenin önemli olduğunu vurguladı. Rusya bu konuda özel sorumluluk taşıyor” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html

rusya

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, almanya, ukrayna, olaf scholz