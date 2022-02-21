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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/almanya-scholz-putine-gerilimi-dusurmeye-ve-rus-guclerini-ukrayna-sinirindan-cekmeye-cagirdi-1054092740.html
Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı
Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı
Almanya Bakanlar Kurulu, Başbakan Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Putin’e gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:10+0300
2022-02-21T21:10+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
ukrayna
olaf scholz
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Almanya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Görüşme sırasında Başbakan, Rusya Devlet Başkanı'na derhal gerilimi düşürmesi ve Ukrayna sınırında yığılan güçleri geri çekmesi çağrısında bulundu. Başbakan, şimdi özellikle Ukrayna'nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimi azaltma sinyali vermenin önemli olduğunu vurguladı. Rusya bu konuda özel sorumluluk taşıyor” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
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rusya, almanya, ukrayna, olaf scholz

Almanya: Scholz, Putin’e gerilimi düşürmeye ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı

21:10 21.02.2022
© REUTERS / Michael SohnAlmanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Michael Sohn
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Almanya Bakanlar Kurulu, Başbakan Scholz’un Rusya Devlet Başkanı Putin’e gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında bulunduğunu bildirdi.
Almanya Bakanlar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine gerilimi derhal düşürme ve Rus güçlerini Ukrayna sınırından çekme çağrısında bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Görüşme sırasında Başbakan, Rusya Devlet Başkanı'na derhal gerilimi düşürmesi ve Ukrayna sınırında yığılan güçleri geri çekmesi çağrısında bulundu. Başbakan, şimdi özellikle Ukrayna'nın doğusunda ateşkese uymanın ve gerilimi azaltma sinyali vermenin önemli olduğunu vurguladı. Rusya bu konuda özel sorumluluk taşıyor” ifadelerine yer verildi.
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