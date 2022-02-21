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Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı
Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı rahat geçirdiğini duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T15:26+0300
2022-02-21T15:26+0300
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
salgın
aşı
bekir pakdemirli
çağrı
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-pakdemirli-6iniz-da-66niz-da-topunuz-da-bir-araya-gelseniz-sizi-sandiga-gomecegiz-1054010856.html
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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, salgın, aşı, bekir pakdemirli, çağrı

Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı

15:26 21.02.2022
© Sputnik / Burak MilliTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Burak Milli
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı rahat geçirdiğini duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
POLİTİKA
Bakan Pakdemirli: 6'ınız da, 66'nız da topunuz da bir araya gelseniz, sizi sandığa gömeceğiz
18 Şubat, 20:09
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