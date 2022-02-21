https://tr.sputniknews.com/20220221/bakan-pakdemirli-koronaviruse-yakalandi--1054080739.html

Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Bakan Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı rahat geçirdiğini duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T15:26+0300

2022-02-21T15:26+0300

2022-02-21T15:26+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

salgın

aşı

bekir pakdemirli

çağrı

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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamdolsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/bakan-pakdemirli-6iniz-da-66niz-da-topunuz-da-bir-araya-gelseniz-sizi-sandiga-gomecegiz-1054010856.html

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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, salgın, aşı, bekir pakdemirli, çağrı