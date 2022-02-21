https://tr.sputniknews.com/20220221/bestepede-ayakta-kalan-von-der-leyeni-bu-kez-brukselde-uganda-disisleri-bakani-gormezden-geldi-1054070852.html

Beştepe'de ayakta kalan von der Leyen'i bu kez Brüksel'de Uganda Dışişleri Bakanı görmezden geldi

Beştepe'de ayakta kalan von der Leyen'i bu kez Brüksel'de Uganda Dışişleri Bakanı görmezden geldi

AB-Afrika zirvesinde Uganda Dışişleri Bakanı Odongo'nun Komisyon Başkanı Von der Leyen'i görmezden gelip Konsey Başkanı Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T11:51+0300

2022-02-21T11:51+0300

2022-02-21T11:51+0300

dünya

ab

ab konseyi

ab komisyonu

avrupa komisyonu

ursula von der leyen

charles michel

emmanuel macron

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Nisan 2021'deki Beştepe ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına AB Konseyi Başkanı Charles Michel oturtulurken önce ayakta kalmanın, ardından Erdoğan'dan uzakta oturtulmanın şokunu yaşayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'kanepe-gate skandalının' bir benzerini AB-Afrika zirvesinde yaşadığı belirtildi. 18 Şubat'ta Brüksel'de düzenlenen zirvede protokol karşılaması fotoğrafı çektirilirken, von der Leyen liderleri selamlamak üzere Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanında yer aldı. Ancak Uganda Dışişleri Bakanı Abubakhar Jeje Odongo, kadın başkanı görmezden gelip yanından geçerek Michel ve Macron ile tokalaşıp ayaküstü sohbet etti.Odongo'nun hala von der Leyen ile selamlaşmadan protokol fotoğrafı için Komisyon Başkanı ile Konsey Başkanı arasında dikilmesi üzerine devreye giren Macron, kadın başkanın tarafına doğru hareket edip eliyle göstererek Ugandalı bakanın dikkatini von der Leyen'e çekti. Bunun üzerine kadın başkanla birkaç kelime konuşan Odongo, fotoğrafın çekilmesinin ardından uzaklaştı. Bu sahne, Avrupa'da Ankara'daki kanepe-gate skandalıyla kıyaslamalar yapılmasına yol açtı. Geçen yıl Erdoğan kadar Michel'in de eleştirildiği olayı Ankara ve AB Konseyi protokol karışıklığıyla açıklamaya çalışmıştı.Ancak von der Leyen, 'hem bir kadın hem de bir Avrupalı olarak kendini yalnız hissettiğini' belirtip "Bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğim" demişti. Ugandalı bakanla yaşanan olayda yine herhangi bir müdahalede bulunmadan seyirci kalan eski Belçika Başbakanı Michel, yeniden eleştiri oklarının hedefi oldu. AB Konseyi Başkanı'nın 'kanepe-gate skandalından hiç ders almadığı' belirtildi.

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