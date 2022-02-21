https://tr.sputniknews.com/20220221/cinden-kokteyl-asi-yaklasimina-onay-sputnik-light-asisi-evrensel-takviye-doz-olabilir-1054078975.html

Çin’den kokteyl aşı yaklaşımına onay: Sputnik Light aşısı evrensel takviye doz olabilir

Çin’den kokteyl aşı yaklaşımına onay: Sputnik Light aşısı evrensel takviye doz olabilir

Çin’in adenovirüs vektörü temelli aşıların takviye olarak uygulanması suretiyle farklı aşıların birleştirilmesi anlamına gelen Karıştır & Birleştir yaklaşımını... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T14:56+0300

2022-02-21T14:56+0300

2022-02-21T15:01+0300

koronavirüs

çin

sinopharm

sinovac

koronavirüs

omicron

aşı

takviye

gamaleya araştırma merkezi

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Çinli Sinovac ve Sinopharm şirketlerinin ürettiği aşılar yaygın olarak kullanılıyor. Şimdiye kadar Çin ve dünya çapında bu aşıların 4.7 milyar doz sevkiyatı yapıldı. Çin Devlet Konseyi yerli aşılarla Karıştır & Birleştir yaklaşımının uygulanmasına onay verdi. Rus Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light da tüm dünyada başta Çin aşılarını yaptıran kişilere takviye doz uygulaması için bir çözüm olabilir. Sputnik V aşısının geliştiricilerinin öncülük ettiği Karıştır & Birleştir yaklaşımı, Omicron varyantı da dahil olmak üzere, koronavirüse karşı daha güçlü ve uzun süreli bağışıklık geliştirmek konusundaki etkinliğini kanıtladı. Arjantin’de yapılan bir araştırma, Sputnik Light aşısının inaktif haldeki Sinopharm aşısının ardından takviye doz olarak yapıldığında, oluşan antikor ve T-hücresi yanıtının iki dozluk Sinopharm aşısı uygulamasından 10 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Aşının geliştiricisi Rus Gamaleya Araştırma Merkezi’ne göre, Sputnik Light aşısı tüm diğer aşılarla uygulandığında yüksek oranda güvenli olduğunu gösterdi ve hiçbir ciddi yan etkiye rastlanmadı.Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light toplam nüfusu 2.5 milyara tekabül eden 30’dan fazla ülkede onaylandı. Sputnik V aşısı ise 71 ülkede onaylı. Sputnik V, koronavirüse karşı birçok aşıya kıyasla daha güçlü ve uzun süreli bağışıklık yanıtı sağlıyor, bağışıklık sonraki Sputnik Light dozları ile güçlendirilebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220214/ara-sonuclar-sputnik-light-ve-astrazeneca-asisinin-birlikte-uygulanmasi-guvenli--1053813117.html

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çin, sinopharm, sinovac, koronavirüs, omicron, aşı, takviye, gamaleya araştırma merkezi