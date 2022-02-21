Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220221/ilk-kitabinin-yayinlayan-5-yasindaki-cocuk-dunyanin-en-genc-yazari-oldu-1054071976.html
İlk kitabını yayınlayan 5 yaşındaki çocuk, 'dünyanın en genç yazarı' oldu
İlk kitabını yayınlayan 5 yaşındaki çocuk, 'dünyanın en genç yazarı' oldu
İngiltere'de 'Kayıp' kedi adındaki ilk kitabını yayınlayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, 'dünyanın en genç yazarı' unvanına erişti. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T12:17+0300
2022-02-21T12:20+0300
yaşam
ingiltere
kitap
çocuk
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052157411_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_48032b0c1430235708977a358e2909d9.jpg
İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset'te Bella-Jay Dark adında 5 yaşındaki bir kız çocuğu, 'Kayıp Kedi' adlı kitabının yayınlanmasının ardından 'dünyanın en genç yazarı' oldu.Daily Mail'de yer alan habere göre Dark, geçen yıl kitap yazma isteğinden ailesini haberdar etti.27 yaşındaki annesi Chelsie Syme ve 30 yaşındaki babası Myles Dark, durumu başta önemsemedi.Ancak Bella-Jay, kitabını 1 yıl içinde tamamladı. Ginger Fyre Press basımevi tarafından basılarak şu anda Amazon ve Waterstones'da 4 pound ücretle satın alınabiliyor.Bella-Jay'in Kayıp Kedi adlı hikayesi, maceraya atılan ve çok geçmeden önemli bir ders öğrenen bir kedinin hikayesini konu alıyor.Geçen yıl Abhijita Gupta, 7 yaşında dünyanın en genç yazarı unvanına erişmişti.Konuya dair yorum yapan anne Chelsie, "Bella ile çok gurur duyuyoruz ve açıkçası bunun ne kadar muhteşem olduğuna inanamıyorum" dedi.'Hak ettiği takdiri gördüğüne şahit olmak istiyorum'Chelsie, "Onunla gerçekten gurur duyuyorum, bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim. Bu yüzden gurur duyuyorum ve hak ettiği takdiri gördüğüne şahit olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Chelsie, Bella ona bir kitap yazmayı planladığını ilk söylediğinde yüksek beklentileri olmadığını itiraf ederek, "'Ardından bir kitap fuarına gittik ve oradaki biri, ona kitabı yayınlamak istediğini söyledi" diye konuştu.Kızının her zaman insanlardan ilgi gördüğünü dile getiren Chelsie, Bella'nın okumayı ve resim çizmeyi sevdiğini belirtti.'Bu şimdiye kadarki en iyi kitap'Kitabı hakkında konuşan Bella-Jay ise, "Bu şimdiye kadarki en iyi kitap ve herkesin satın almasını istiyorum. Kendimle ve diğer tüm yazarlarla gurur duyuyorum" dedi.Bununla beraber 'en genç yazar' resmi Guinness Dünya Rekoru ödülünü almak için Bella'nın kitabının 1000 kopya satması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/amazon-rekor-kirdi-sirketin-degeri-bir-gunde-190-milyar-dolar-yukseldi-1053545016.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1052157411_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_4cda5651f4cfd74baa0cea3b2a2c4bdd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, kitap, çocuk, rekor

İlk kitabını yayınlayan 5 yaşındaki çocuk, 'dünyanın en genç yazarı' oldu

12:17 21.02.2022 (güncellendi: 12:20 21.02.2022)
© AAOkuma gözlüğü, kitap
Okuma gözlüğü, kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
İngiltere'de 'Kayıp' kedi adındaki ilk kitabını yayınlayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, 'dünyanın en genç yazarı' unvanına erişti.
İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset'te Bella-Jay Dark adında 5 yaşındaki bir kız çocuğu, 'Kayıp Kedi' adlı kitabının yayınlanmasının ardından 'dünyanın en genç yazarı' oldu.
Daily Mail'de yer alan habere göre Dark, geçen yıl kitap yazma isteğinden ailesini haberdar etti.
27 yaşındaki annesi Chelsie Syme ve 30 yaşındaki babası Myles Dark, durumu başta önemsemedi.
Ancak Bella-Jay, kitabını 1 yıl içinde tamamladı. Ginger Fyre Press basımevi tarafından basılarak şu anda Amazon ve Waterstones'da 4 pound ücretle satın alınabiliyor.
Bella-Jay'in Kayıp Kedi adlı hikayesi, maceraya atılan ve çok geçmeden önemli bir ders öğrenen bir kedinin hikayesini konu alıyor.
Geçen yıl Abhijita Gupta, 7 yaşında dünyanın en genç yazarı unvanına erişmişti.
Konuya dair yorum yapan anne Chelsie, "Bella ile çok gurur duyuyoruz ve açıkçası bunun ne kadar muhteşem olduğuna inanamıyorum" dedi.

'Hak ettiği takdiri gördüğüne şahit olmak istiyorum'

Chelsie, "Onunla gerçekten gurur duyuyorum, bu kadar ileri gideceğini düşünmemiştim. Bu yüzden gurur duyuyorum ve hak ettiği takdiri gördüğüne şahit olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Chelsie, Bella ona bir kitap yazmayı planladığını ilk söylediğinde yüksek beklentileri olmadığını itiraf ederek, "'Ardından bir kitap fuarına gittik ve oradaki biri, ona kitabı yayınlamak istediğini söyledi" diye konuştu.
Kızının her zaman insanlardan ilgi gördüğünü dile getiren Chelsie, Bella'nın okumayı ve resim çizmeyi sevdiğini belirtti.

'Bu şimdiye kadarki en iyi kitap'

Kitabı hakkında konuşan Bella-Jay ise, "Bu şimdiye kadarki en iyi kitap ve herkesin satın almasını istiyorum. Kendimle ve diğer tüm yazarlarla gurur duyuyorum" dedi.
Bununla beraber 'en genç yazar' resmi Guinness Dünya Rekoru ödülünü almak için Bella'nın kitabının 1000 kopya satması gerekiyor.
Amazon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Amazon rekor kırdı: Şirketin değeri bir günde 190 milyar dolar yükseldi
7 Şubat, 07:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала