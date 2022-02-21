https://tr.sputniknews.com/20220221/matbaa-ve-ecza-deposuna-uyusturucu-baskini-831-bin-544--hap-ele-gecirildi-1054073160.html

Matbaa ve ecza deposuna uyuşturucu baskını: 831 bin 544 hap ele geçirildi

Matbaa ve ecza deposuna uyuşturucu baskını: 831 bin 544 hap ele geçirildi

Beylikdüzü ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı iş yerine yapılan baskında 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T12:41+0300

2022-02-21T12:41+0300

2022-02-21T12:41+0300

türkiye

uyuşturucu

operasyon

beylikdüzü

maltepe

hap

eczane

matbaa

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü ve Maltepe'de 17 Şubat perşembe günü operasyon düzenledi. Matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere ev hapsi verildiği öğrenildi. Bu arada operasyon anı kameralara yansırken ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

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