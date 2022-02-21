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Matbaa ve ecza deposuna uyuşturucu baskını: 831 bin 544 hap ele geçirildi
Matbaa ve ecza deposuna uyuşturucu baskını: 831 bin 544 hap ele geçirildi
Beylikdüzü ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı iş yerine yapılan baskında 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-21T12:41+0300
türkiye
uyuşturucu
operasyon
beylikdüzü
maltepe
hap
eczane
matbaa
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü ve Maltepe'de 17 Şubat perşembe günü operasyon düzenledi. Matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere ev hapsi verildiği öğrenildi. Bu arada operasyon anı kameralara yansırken ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.
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uyuşturucu, operasyon, beylikdüzü, maltepe, hap, eczane, matbaa

Matbaa ve ecza deposuna uyuşturucu baskını: 831 bin 544 hap ele geçirildi

12:41 21.02.2022
© DHAMatbaa ve ecza deposuna uyuşturucu baskını: 831 bin 544 hap ele geçirildi
Matbaa ve ecza deposuna uyuşturucu baskını: 831 bin 544 hap ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
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Beylikdüzü ile Maltepe'de matbaa ve ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı iş yerine yapılan baskında 831 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Beylikdüzü ve Maltepe'de 17 Şubat perşembe günü operasyon düzenledi.
Matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere ev hapsi verildiği öğrenildi. Bu arada operasyon anı kameralara yansırken ele geçirilen uyuşturucu haplar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.
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