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CANLI | Putin: Donbass’taki durum çok kritik ve acil
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
CANLI | Putin: Ukrayna sadece Rusya’nın komşusu değil, aynı tarihin bir parçası
CANLI | Putin: Ukrayna sadece Rusya’nın komşusu değil, aynı tarihin bir parçası
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta gerilim sürerken Rusya'ya giden göçmenlerin sayısı 60 bini aştı. Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:58+0300
2022-02-21T22:26+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki durumla ilgili halka sesleniyor. Putin, Donbass’taki durumun çok kritik ve acil olduğunu söyledi.Ukrayna krizini anlamak için tarihe başvurmak gerektiğini kaydeden Rus lider, modern Ukrayna’nın tamamen Rusya tarafından oluşturulduğunu vurguladı. Ukrayna’nın tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu ve Bolşevikler tarafından Rusya’dan koparılarak oluşturulduğunu anımsatan Putin, “Kimse halka sormadı” dedi.Stalin döneminde Polonya, Macaristan ve Romanya’dan alınan bazı bölgelerin Ukrayna’ya birleştirildiğini, Kruşçev’un da Kırım’ı Rusya’dan kopararak Ukrayna’ya bağışladığını söyleyen Putin, “Ukrayna sadece Rusya’nın komşusu değil, aynı tarihin bir parçası, dostlar ve yakınlar demek” ifadelerini kullandı. Putin, “Elbette geçmişi artık değiştiremeyiz, ama en azından geçmiş hakkında kayıtsız şartsız, siyasi boyut kazandırmadan doğrudan ve dürüstçe konuşmalıyız” ifadesini kullandı.Modern Ukrayna’daki olaylardan başta Komünistleri sorumlu tutan Putin, “Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin’in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü” diye kaydetti.“Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için “Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası” diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.”Şimdi de Ukraynalı yöneticilerin ülkeyi komünizmden arındırma politikasını uyguladığını ve ülkeyi komünizmle ilgili her şeyden temizlemeye çalıştığını anlatan Putin, “Gerçek komünizmden arındırma ne olduğunu Ukrayna’ya göstermeye hazırız” ifadesini kullandı.Putin, "Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor ve dış etkiler iç politikalarını, şirketlerini ve ticaretini etkiliyor" dedi.Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için “Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası” diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.”Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek miras olarak Rusya’nın kaldığını anımsatan Putin, tüm borçların Moskova tarafından ödendiğini belirterek, “Rusya, Ukrayna’nın borçlarını da tamamen karşıladı. Ama Kiev, yurtdışındaki varlıkların iadesi anlaşmasını yerine getirmeyi reddetti” dedi.
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rusya, vladimir putin

CANLI | Putin: Ukrayna sadece Rusya’nın komşusu değil, aynı tarihin bir parçası

21:58 21.02.2022 (güncellendi: 22:26 21.02.2022)
© RuptlyVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Ruptly
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Ayrıntılar geliyor
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta gerilim sürerken Rusya'ya giden göçmenlerin sayısı 60 bini aştı. Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Donbass'taki durumun çok kritik olduğu belirtti. Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır" dedi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbass’taki durumla ilgili halka sesleniyor. Putin, Donbass’taki durumun çok kritik ve acil olduğunu söyledi.
Ukrayna krizini anlamak için tarihe başvurmak gerektiğini kaydeden Rus lider, modern Ukrayna’nın tamamen Rusya tarafından oluşturulduğunu vurguladı. Ukrayna’nın tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu ve Bolşevikler tarafından Rusya’dan koparılarak oluşturulduğunu anımsatan Putin, “Kimse halka sormadı” dedi.

Stalin döneminde Polonya, Macaristan ve Romanya’dan alınan bazı bölgelerin Ukrayna’ya birleştirildiğini, Kruşçev’un da Kırım’ı Rusya’dan kopararak Ukrayna’ya bağışladığını söyleyen Putin, “Ukrayna sadece Rusya’nın komşusu değil, aynı tarihin bir parçası, dostlar ve yakınlar demek” ifadelerini kullandı.

Putin, “Elbette geçmişi artık değiştiremeyiz, ama en azından geçmiş hakkında kayıtsız şartsız, siyasi boyut kazandırmadan doğrudan ve dürüstçe konuşmalıyız” ifadesini kullandı.
Modern Ukrayna’daki olaylardan başta Komünistleri sorumlu tutan Putin, “Bolşeviklerin başlıca görevi, ne olursa olsun iktidara tutunmaktı. Lenin’in devlet inşaatı ilkeleri, sıradan bir hata olmaktan çok daha kötüydü” diye kaydetti.
“Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için “Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası” diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.”

Şimdi de Ukraynalı yöneticilerin ülkeyi komünizmden arındırma politikasını uyguladığını ve ülkeyi komünizmle ilgili her şeyden temizlemeye çalıştığını anlatan Putin, “Gerçek komünizmden arındırma ne olduğunu Ukrayna’ya göstermeye hazırız” ifadesini kullandı.

Putin, "Ukrayna dışarıdan kontrol ediliyor ve dış etkiler iç politikalarını, şirketlerini ve ticaretini etkiliyor" dedi.

Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için “Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası” diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeler bunu doğruluyor.”

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tek miras olarak Rusya’nın kaldığını anımsatan Putin, tüm borçların Moskova tarafından ödendiğini belirterek, “Rusya, Ukrayna’nın borçlarını da tamamen karşıladı. Ama Kiev, yurtdışındaki varlıkların iadesi anlaşmasını yerine getirmeyi reddetti” dedi.
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