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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/rusyanin-berlin-buyukelcisi-almanya-ukraynaya-silah-satisina-tarihsel-hafiza-nedeniyle-karsi-1054090236.html
Rusya'nın Berlin Büyükelçisi: Almanya, Ukrayna'ya silah satışına tarihsel hafıza nedeniyle karşı
Rusya'nın Berlin Büyükelçisi: Almanya, Ukrayna'ya silah satışına tarihsel hafıza nedeniyle karşı
Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya'nın Kiev yönetimine taarruz silahı tedarik etmeme konusunda tutarlı bir yol izlediğini, bunun kaynağının... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T19:50+0300
2022-02-21T19:50+0300
ukrayna krizi
rusya
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Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Berlin'in Ukrayna'ya silah tedariki başlığında izlediği temkinli tutumu yorumladı. Rossiya 24 kanalına konuşan Neçayev, "Berlin bu tutarlı rotayı izlemeye devam ettiği sürece Ukrayna'ya taaaruz silahı teslimatı olmayacak" ifadelerini kullandı. "Almanların, kendi silahlarının tekrar Ruslara karşı doğrultulmasını hayal etmesi zor" yorumunu yapan Rus büyükelçi, ayrıca Berlin'in Donbass'taki soykırımı görmezden gelmeye çalıştığını ve Kiev yönetimini, Minsk Anlaşmalarını uygulamaya ikna etmeye tenezzül etmediğini vurguladı. Bu durumun 'üzücü' olduğunu dile getiren Neçayev, "(Almanlar) Ukrayna'yı destekleyip teşvik ediyorlar. (Rusya) Devlet Başkanı'nı (Vladimir Putin) soykırım olarak nitelendirdiği şey de dahil olmak üzere Donbass'ta neler yaşandığını görmezden gelmeye çalışıyorlar. Bu arada Ukrayna üzerinde nüfuz sahibi olan Berlin'den, Kiev'in Minsk tedbir paketinden doğan yükümlülüklerini nihayetinde yerine getirmesi için yönünde herhangi bir baskı da olmadı. En üzücü olan da bu" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220221/lavrov-bati-nato-ile-rusya-arasinda-asilmasi-guc-bir-cephelesme-yaratmaya-calisiyor-1054078463.html
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Rusya'nın Berlin Büyükelçisi: Almanya, Ukrayna'ya silah satışına tarihsel hafıza nedeniyle karşı

19:50 21.02.2022
© AFP 2022Almanya - Polis
Almanya - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022
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Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Almanya'nın Kiev yönetimine taarruz silahı tedarik etmeme konusunda tutarlı bir yol izlediğini, bunun kaynağının 'tarihsel hafıza' olduğunu dile getirdi.
Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev, Berlin'in Ukrayna'ya silah tedariki başlığında izlediği temkinli tutumu yorumladı.
Rossiya 24 kanalına konuşan Neçayev, "Berlin bu tutarlı rotayı izlemeye devam ettiği sürece Ukrayna'ya taaaruz silahı teslimatı olmayacak" ifadelerini kullandı.
"Almanların, kendi silahlarının tekrar Ruslara karşı doğrultulmasını hayal etmesi zor" yorumunu yapan Rus büyükelçi, ayrıca Berlin'in Donbass'taki soykırımı görmezden gelmeye çalıştığını ve Kiev yönetimini, Minsk Anlaşmalarını uygulamaya ikna etmeye tenezzül etmediğini vurguladı.
Bu durumun 'üzücü' olduğunu dile getiren Neçayev, "(Almanlar) Ukrayna'yı destekleyip teşvik ediyorlar. (Rusya) Devlet Başkanı'nı (Vladimir Putin) soykırım olarak nitelendirdiği şey de dahil olmak üzere Donbass'ta neler yaşandığını görmezden gelmeye çalışıyorlar. Bu arada Ukrayna üzerinde nüfuz sahibi olan Berlin'den, Kiev'in Minsk tedbir paketinden doğan yükümlülüklerini nihayetinde yerine getirmesi için yönünde herhangi bir baskı da olmadı. En üzücü olan da bu" diye konuştu.
Faysal Mikdad- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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