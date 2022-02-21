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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'nin Develi ilçesinde 44 yaşındaki Fatma Ateşsoy, tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u bıçaklayarak öldürdü. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T10:42+0300
2022-02-21T10:42+0300
türkiye
koca
şiddet
bıçak
ölüm
cinayet
polis
kayseri
develi
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Saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy ile eşi Fatma Ateşsoy arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.'Eli̇nde bıçakla üzeri̇me geldi̇'Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, polisteki ilk ifadesinde, "Eşim Mehmet Ateşsoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kendine-siddet-uygulayan-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-1052410558.html
türkiye
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eş, koca, şiddet, bıçak, ölüm, cinayet, polis, kayseri, develi

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

10:42 21.02.2022
© DHATartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
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Kayseri'nin Develi ilçesinde 44 yaşındaki Fatma Ateşsoy, tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u bıçaklayarak öldürdü.
Saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy ile eşi Fatma Ateşsoy arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

'Eli̇nde bıçakla üzeri̇me geldi̇'

Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, polisteki ilk ifadesinde, "Eşim Mehmet Ateşsoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 52 yaşındaki kadın kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını, çıkan tartışmada kalbinden bıçaklayarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
TÜRKİYE
Kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
5 Ocak, 01:17
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