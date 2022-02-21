https://tr.sputniknews.com/20220221/tartistigi-kocasini-bicaklayarak-oldurdu-1054068356.html

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesinde 44 yaşındaki Fatma Ateşsoy, tartıştığı eşi Mehmet Ateşsoy'u bıçaklayarak öldürdü. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T10:42+0300

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türkiye

eş

koca

şiddet

bıçak

ölüm

cinayet

polis

kayseri

develi

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Saat 01.00 sıralarında Develi ilçesi, Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 52 yaşındaki kamyon şoförü Mehmet Ateşsoy ile eşi Fatma Ateşsoy arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatma Ateşsoy, eşini kalbinden bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldıran Mehmet Ateşsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.'Eli̇nde bıçakla üzeri̇me geldi̇'Olayın ardından gözaltına alınan Fatma Ateşsoy, polisteki ilk ifadesinde, "Eşim Mehmet Ateşsoy ile aramızda geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışma yaşanırdı. Bana sürekli şiddet uyguluyordu. Olay gecesi Mehmet elinde bıçakla üzerime geldi, aramızda arbede yaşandı. Bu sırada bıçak yere düştü. Mehmet de bıçağın üzerine düştü. Bıçaklamadım" dediği belirtildi.

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