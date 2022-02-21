https://tr.sputniknews.com/20220221/yoksul-mahallenin-genc-esnafi-acsaniz-cekinmeyin-insanlik-oldu-deseler-de-bizim-hala-umudumuz-var-1054077507.html

Yoksul mahallenin genç esnafı: Açsanız çekinmeyin, insanlık öldü deseler de bizim hala umudumuz var

Yoksul mahallenin genç esnafı: Açsanız çekinmeyin, insanlık öldü deseler de bizim hala umudumuz var

Diyarbakır’da tostçu dükkanı işleten Vedat Akın, iş yerinin camındaki yazı görenleri şaşırtıyor. “İnsanlık öldü deseler de bizim hala umudumuz var” diyen genç... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T14:22+0300

2022-02-21T14:22+0300

2022-02-21T14:25+0300

görüş

diyarbakır

yoksul

tost

esnaf

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Diyarbakır’da genç bir esnafın, iş yerinin camına yazdığı yazı görenleri şaşırtıyor. Gelir düzeyinin en düşük mahallelerden biri olan merkez Bağlar İlçesinin Mevlana Halit Mahallesi’nde tostçu dükkanı işleten 29 yaşındaki Vedat Akın, artan maliyetlere rağmen iş yerinin camına “Açsanız veya paranız yoksa çekinmeyin. Olduğunda yolunuz düşerse ödersiniz. Olmazsa helal olsun. İnsanlık öldü deseler de bizim hala umudumuz var” diye yazdı. Yaklaşık bir yıl önce iş yerine bu yazıyı yazan genç esnaf, “Maliyetler artsa da yapacak bir şey yok, her zaman parayla satacağız diye bir şey de yok” diyor.‘Günde en az 30 tost öyle gidiyor’Bazen parası olmayıp iş yerinin önünde bakanların olduğunu fark ettiğini söyleyen Vedat Akın, bu nedenle bu yazıyı yazma ihtiyacı hissettiğini söylüyor. Akın “Sokakta yaşayan insanlar geçiyor, aç olanlar var, parası olmayanlar gelip bakıyor. Ben de çağırıp yemek veriyorum. Bu insanları gördükten sonra bu yazıyı yazdım. İlla parası olacak ve tost vereceğim diye bir şey yok. Herkesi besliyorum burada. Yazıyı gören geliyor, günde en az 30 tost öyle gidiyor. Bir senedir bu yazı var. Giderlerim arttı tabi ama yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.‘Bir insan geldi mi boş göndermeyeceksin, esnaflık böyledir’“Bence bütün esnaflar yapmalı” diyen Akın “Bu da bir iyiliktir, herkes yapmalı. Bir insan geldi mi boş göndermeyeceksin, esnaflık böyledir. Birinin parası olur, birinin parası olmaz. Bir dahakine geldiğinde belki daha fazlasını da verir, ben bunu gördüm. Yazıyı gören geliyor. Bazıları deneme amaçlı geliyor, tabi görünce parasını veriyor. O an üstünde para olmayan da gelip yiyiyor, daha sonra parasını getirenler de oluyor tabi” dedi.‘Giderler arttı, bin lira gelen elektrik faturası 2 bin 176 lira geldi’9 yıllık esnaf olduğunu söyleyen Akın “Önceden dükkanım başka yerdeydi, buraya geldikten sonra bu yazıyı yazdım. Dükkan benim, kira olmadığı için fazla zorlamıyor. Tabi giderler arttı, önceki aylar elektrik faturam bir lira geliyordu. Geçen ay bin 350 lira geldi. Kola dolabını kaldırdım, elektronik birçok şeyi kaldırdım ona rağmen bu ay 2 bin 176 lira fatura geldi. Bir çay zevkimiz vardı artık o heves de kalmadı” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220118/diyarbakir-esnaf-ve-sanatkarlar-odalari-birligi-982-is-yeri-kapandi-en-az-10-bin-kisi-issiz-kaldi-1052850778.html

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diyarbakır, yoksul, tost, esnaf