https://tr.sputniknews.com/20220221/zelenskiy-nukleer-silahlari-yasaklayan-budapeste-memorandumunu-neden-tartismaya-acti--1054071579.html

Zelenskiy nükleer silahları yasaklayan Budapeşte Memorandumu’nu neden tartışmaya açtı?

Zelenskiy nükleer silahları yasaklayan Budapeşte Memorandumu’nu neden tartışmaya açtı?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, 1994’te imzalanan ve Kiev’e nükleer silahları yasaklayan Budapeşte Memorandumu’nda alınan kararların... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T12:14+0300

2022-02-21T12:14+0300

2022-02-21T12:14+0300

görüş

rusya

ukrayna

abd

nato

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

volkan özdemir

turan salcı

nükleer

budapeşte mutabakatı

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Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, Budapeşte Memorandumu katılımcıları arasında güvenliğin sağlanmasına ilişkin istişareleri başlatmaya hazırlandığına ve dışişleri bakanlığına katılımcı ülkelere bu yönde çağrı yapılması talimatı verdiğini söyledi. Zelenskiy açıklamasında şunları kaydetti:Budapeşte Memorandumu nedir?SSCB'den sonra Kiev önemli bir nükleer cephane miras aldı. Bu cephane binlerce nükleer savaş başlığı, 176 kıtalararası füze ve 44 stratejik bombardıman uçağından oluşuyordu. Ancak 5 Aralık 1994'te Rusya, Ukrayna ve İngiltere liderleri, Budapeşte Memorandumu’nu imzalayarak Kiev'in nükleer silaha sahip olmasını yasaklamıştı. Daha sonra Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na katılma sürecini başlatmıştı. Anlaşma kapsamında, Ukrayna topraklarındaki nükleer cephane yok edildi ve nükleer güçler Kiev’in güvenliğini sağlama garantisi verdi.‘Ukrayna'nın nükleer bir güç olma ihtimali yok’ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Direktörü Dr. Volkan Özdemir, Zelenskiy’in ABD'nin direktifleri doğrultusunda böyle bir açıklama yaptığını öne sürerek “Kriz ortasında yapılan bir açıklama ve taraflardan birinin onayı olmadan da bu tür adımların atılması gerilimi arttırıcı olur. Bu açıklamanın da ABD'nin provokasyon ve gerilimi yükseltme stratejisinde bir parça olduğunu düşünüyorum” diye ekledi. Özdemir, şöyle devam etti:‘Zelenskiy kendi şahsi hırsları adına ülkesini sürüklüyor’Kırım Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Vasfi Sel de “Zelenskiy komedyen imajı ile cumhurbaşkanlığına gelmişti, yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için de bu imajına geri döndü” yorumunda bulunarak şunları söyledi:

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rusya, ukrayna, abd, nato, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), volkan özdemir, turan salcı, nükleer, budapeşte mutabakatı, moskova, kiev, vladimir zelenskiy