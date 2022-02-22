https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-gine-ziyaretini-iptal-etti-turkiyeye-donecek-1054128335.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı ve bu gerekçeyle de Gine-Bissau ziyaretinin... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T17:39+0300

2022-02-22T17:39+0300

2022-02-22T18:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

gine

ziyaret

afrika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi'ne katılım amacıyla Afrika ziyaretini erken bitireceği açıklandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek. Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti. Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-senegal-bizim-icin-mustesna-konumda-bulunuyor-1054120470.html

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recep tayyip erdoğan, gine, ziyaret, afrika