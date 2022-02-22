https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-gine-ziyaretini-iptal-etti-turkiyeye-donecek-1054128335.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı ve bu gerekçeyle de Gine-Bissau ziyaretinin... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T17:39+0300
2022-02-22T17:39+0300
2022-02-22T18:14+0300
politika
recep tayyip erdoğan
gine
ziyaret
afrika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi'ne katılım amacıyla Afrika ziyaretini erken bitireceği açıklandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek. Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti. Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220222/cumhurbaskani-erdogan-senegal-bizim-icin-mustesna-konumda-bulunuyor-1054120470.html
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recep tayyip erdoğan, gine, ziyaret, afrika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
17:39 22.02.2022 (güncellendi: 18:14 22.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı ve bu gerekçeyle de Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi'ne katılım amacıyla Afrika ziyaretini erken bitireceği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunun üçüncü durağı olan Gine-Bissau ziyareti ertelendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.
Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti. Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.