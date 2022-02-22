https://tr.sputniknews.com/20220222/domuz-avlarken-kazara-yegenini-vurdu-1054127484.html

Domuz avlarken 'kazara' yeğenini vurdu

Domuz avlarken 'kazara' yeğenini vurdu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan amca, 'kazara' yeğenini vurdu. Vücuduna kurşun isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T17:23+0300

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türkiye

silah

domuz

av

av tüfeği

yeğen

amca

adıyaman

samsat

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Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kuştepe köyünde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K.’yı 'kazara' vurdu. Yeğenini vuran M.A.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazif K., Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.37 yaşındaki adam, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze hastane morguna kaldırılırken yeğenini vuran M.A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220104/poligonda-kazara-kendini-vuran-kisi-hayatini-kaybetti-1052391060.html

türkiye

adıyaman

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silah, domuz, av, av tüfeği, yeğen, amca, adıyaman, samsat