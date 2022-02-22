https://tr.sputniknews.com/20220222/domuz-avlarken-kazara-yegenini-vurdu-1054127484.html
Domuz avlarken 'kazara' yeğenini vurdu
Domuz avlarken 'kazara' yeğenini vurdu
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan amca, 'kazara' yeğenini vurdu. Vücuduna kurşun isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T17:23+0300
2022-02-22T17:23+0300
2022-02-22T17:23+0300
türkiye
silah
domuz
av
av tüfeği
yeğen
amca
adıyaman
samsat
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Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kuştepe köyünde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K.’yı 'kazara' vurdu. Yeğenini vuran M.A.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazif K., Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.37 yaşındaki adam, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze hastane morguna kaldırılırken yeğenini vuran M.A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220104/poligonda-kazara-kendini-vuran-kisi-hayatini-kaybetti-1052391060.html
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silah, domuz, av, av tüfeği, yeğen, amca, adıyaman, samsat
Domuz avlarken 'kazara' yeğenini vurdu
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Adıyaman’ın Samsat ilçesinde domuz avlamaya çıkan amca, 'kazara' yeğenini vurdu. Vücuduna kurşun isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Kuştepe köyünde domuz avlamaya çıkan M.A.K., pompalı av tüfeğiyle domuz avladığı esnada bölgede bulunan yeğeni Nazif K.’yı 'kazara' vurdu.
Yeğenini vuran M.A.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nazif K., Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
37 yaşındaki adam, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze hastane morguna kaldırılırken yeğenini vuran M.A.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.