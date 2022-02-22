https://tr.sputniknews.com/20220222/pinar-gultekin-davasinda-tutuklanan-mertcan-avci-suclamalari-reddetti-anormallik-sezmedim-1054126166.html

Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı, suçlamaları reddetti: 'Anormallik sezmedim'

Pınar Gültekin davasında tutuklanan Mertcan Avcı, suçlamaları reddetti: 'Anormallik sezmedim'

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı, mahkemedeki ifadesinde suçlamaları... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T16:45+0300

2022-02-22T16:45+0300

2022-02-22T16:46+0300

türkiye

pınar gültekin

dava

cemal metin avcı

ifade

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın, suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken dün itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı’nın yeni ifadesi ortaya çıktı. 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan tutuklanan Avcı ifadesinde, Pınar Gültekin’i tanımadığını, olayla ilgisinin bulunmadığını, bağ evine gittiğinde abisinin kendisine varilde kokoreçleri yaktığını söylediğini belirterek, “Abime ne yaktığını sordum. Bana barda bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu” dedi. Avcı, olayla ilgilisi olmadığını ve bir anormallik sezmediğini iddia etti.Avcı ifadesinde, 16 Temmuz 2020'de saat 15.14 ve 17.34 saatlerinde abisi Cemal Metin Avcı'nın kendisini aradığını, aynı gün saat 19.00 sıralarında da WhatsApp üzerinden görüştüklerini belirtti. İlk 2 aramanın işle ilgili olduğunu anlatan Mertcan Avcı, saat 19.00’daki WhatsApp aramasında, yayladaki evin deposunda bira sayımı yaptığını ama yetiştiremediğini, yardım etmesi için kendisini çağırdığını söyledi.Mertcan Avcı, 7 yıldır İzmir'de yaşadığını ve pandemi nedeniyle Muğla'da olduğunu, bu nedenle abisinin çağırmasını sorgulamadığını belirttiği ifadesinde şunları anlattı:"Aramaların hiçbirinde abim Cemal Metin'in her zamankinden farklı bir halini, tedirginlik veya panik durumunu kesinlikle sezinlemedim. Elektrikli bisiklete binerek yayla evine saat 19.30-19.40 sıralarında gittim. Gittiğimde evde abim Cemal Metin Avcı vardı. Başka hiç kimse yoktu. Bir anormallik sezmedim. Yayla evinin kenarında depo olarak kullanılan tahminen 30- 40 metrekare civarındaki deponun önünde boş bira kutuları dolu bira şişelerini birbirinden ayırmamı söyledi. 15 dakika sonra yanımdan ayrıldı. Yengenle kavga ettim, gidip gelmem lazım diyerek yanımdan ayrıldı. Tahminen 150 civarında kasayı düzelttim. Devrilecekmiş gibi duruyordu. Boş dolu diye ayırdım yeni gelecek olan dolu biralara yer açtım."'Varile yaklaşmadım'Eve geldiğinde 1- 1,5 metre yükseklikteki balkondaki varilde devam eden yangını hemen gördüğünü söyleyen Mertcan Avcı, "Hatta varilin hizasındaki asma yapraklarının yandığı dikkatimi çektiği için abime ne yaktığını sordum. Bana Cüce Bar'da bozulduğu için getirdiği kokoreçleri ve çöpleri yaktığını söyledi. Bu sırada varildeki ateş harıl harıl yanmaya devam ediyordu. Ben o akşam arkadaşlarımla buluşacağım için üzerimdeki kıyafetlerin kirlenmemesi düşüncesiyle ve Temmuz ayı olması nedeniyle hava çok sıcak olduğundan belirttiğim şekilde yanmaya devam eden varile yaklaşmadan, birkaç metre uzağından geçerek doğrudan depoya indim ve sayım yapmaya başladım" dedi.'Pis koku aldım, bozulmuş kokoreç sandım'Depoya inmeden önce açık olan kapıdan yayla evinin salonunu da gördüğünü ve salonun gayet temiz ve düzenli göründüğünü anlatan Mertcan Avcı, "Hatta çoğu zaman serilmeyen halının dahi yerde serili olduğu dikkatimi çekmişti. abim Cemal Metin, ailesi ve arkadaşlarıyla bu evi özellikle hafta sonlarında piknik amacıyla sık sık kullandığından, piknik sonrası evi temizlemiş olduğunu düşünmüştüm. abimde de sıra dışı bir durum, bir tedirginlik veya panik hali görmedim. Bu sırada pis bir koku aldım. Daha önce bozulmuş kokoreç koklamadığımdan ve abim bozulmuş kokoreçlerle çöpleri yaktığını söylediğinden, daha önce hissettiğimi hatırlamadığım bu pis kokunun abimin söylediği şeyleri yakmasından kaynaklı olduğunu düşündüm ve herhangi bir şüpheye kapılmadım. Bu nedenle varile bakma gereği duymadım" diye konuştu.'Varil 2 saat boyunca yandı'Yayla evinde 1- 1,5 saat kadar yalnız kaldığını söyleyen Mertcan Avcı, "Bu süre zarfında hep depoda kaldım ve malzeme sayımı yaptım, hiç kimseyi görmedim, varilin yandığı balkona çıkmadım. Abim Cemal Metin geri döndüğünde ben bira sayımını bitirmiştim ama Cüce Bar'daki serviste kullandığımız kartonlarla diğer malzemelerin sayımını henüz yapmamıştım. abim Cemal Metin geri kalan sayımı kendisinin yapacağını belirterek benim gitmemi söyledi. Ben yayla evinden ayrılmak için depodan çıktığımda güneş batmıştı ve hava kararmak üzereydi, balkondaki varilin içindeki yangın şiddetini kaybetmişti ama yanmaya devam ediyordu, üzerinden duman çıkıyordu. Ben aynı şekilde, yani geldiğim gibi varilin birkaç metre uzağından yürüyerek geçtim ve bisikletime binerek yayla evinden ayrılıp Cüce Bar'a geldim. Bu şekilde Cemal Metin yayla evinde yalnız kaldı" dedi.İş yerlerine döndüğünde bir yoğunluk olduğunu, arkadaşlarıyla bira içtiğini söyleyen Mertcan Avcı şöyle devam etti:"Abim Cemal Metin de hatırladığım kadarıyla 22.00- 22.30 sıralarında Cüce Bar'a geldi. Ben de ondan belki yarım saat, belki 1 saat önce bara gitmiştim. Ben müşteriler gidinceye ve dükkanın kapanma saati gelinceye kadar buradan ayrılmadım. abimin bir ara 'pakete gidiyorum', yani 'müşteriye paket servis götürüyorum' diye iş yerinden ayrıldığını hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Anlattığım şekilde dükkanın kapanma zamanı geldiğinde, 01.00 sıralarında barmen arkadaş dolapta yedek biranın kalmadığını söyleyince abim Cemal Metin personele bira almaya kendisinin gideceğini söyleyip benim de yardımcı olmamı istedi. Cemal Metin kendi aracına bindi, ben de saat çok geç olduğundan sonrasında eve gideceğimi düşünerek motosikletime bindim, bu şekilde tekrar yayla evine geldik. Önce araçtaki boş bira kasalarını birlikte indirdik. Sonra ben aracın arkasında durdum, abim de depodan dolu biraları getirdi ve bu şekilde yaklaşık 10 kasa birayı birlikte araca yükledikten sonra abim bu araçla, ben de motosikletimle yayla evinden ayrıldık. Bira yüklediğimiz sırada daha önce yukarıda anlattığım şekilde balkonda yanar halde gördüğüm varili bu defa balkonda görmedim. Depoya gitmediğim için varilin depoda olup olmadığını da görmedim. Nerede olduğuyla ilgilenmemiştim."

https://tr.sputniknews.com/20220221/pinar-gultekin-davasi-saniklarindan-mertcan-avci-tutuklandi-1054096225.html

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