https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-donbass-cumhuriyetlerini-anayasalarinda-belirtilen-sinirlar-icerisinde-tanidik-1054131666.html

Putin: Donbass cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık

Putin: Donbass cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) anayasaları dahil temel belgelerinde belirtilen... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T19:35+0300

2022-02-22T19:35+0300

2022-02-22T19:51+0300

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DHC ve LHC sınırlarının, anayasalarında belirtildiğini ve Rusya'nın bu sınırı kabul ettiğini belirterek, "Ama bu sorunun Ukrayna yönetimi ve DHC ve LHC yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz" dedi.Putin'in açıklamalarından satır başları:

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2022

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vladimir putin