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https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-donbass-cumhuriyetlerini-anayasalarinda-belirtilen-sinirlar-icerisinde-tanidik-1054131666.html
Putin: Donbass cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık
Putin: Donbass cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) anayasaları dahil temel belgelerinde belirtilen... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T19:35+0300
2022-02-22T19:51+0300
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DHC ve LHC sınırlarının, anayasalarında belirtildiğini ve Rusya'nın bu sınırı kabul ettiğini belirterek, "Ama bu sorunun Ukrayna yönetimi ve DHC ve LHC yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz" dedi.Putin'in açıklamalarından satır başları:
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vladimir putin

Putin: Donbass cumhuriyetlerini, anayasalarında belirtilen sınırlar içerisinde tanıdık

19:35 22.02.2022 (güncellendi: 19:51 22.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni (LHC) anayasaları dahil temel belgelerinde belirtilen sınırlar içinde tanıdıklarını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DHC ve LHC sınırlarının, anayasalarında belirtildiğini ve Rusya'nın bu sınırı kabul ettiğini belirterek, "Ama bu sorunun Ukrayna yönetimi ve DHC ve LHC yöneticileri arasında barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz" dedi.
Putin'in açıklamalarından satır başları:
Ukrayna barış anlaşmasının artık yok.
En iyi çözüm Kiev’in NATO’ya katılmaması ve tarafsızlığa bağlı kalması
Ukrayna'nın taktiksel nükleer silahlar elde etmesi Rusya için stratejik tehdit
Bir kez daha altını çizmek istiyorum, Minsk Anlaşmasının uygulanmasına ilgi duyuyorduk, çünkü bu bir uzlaşı sonucuydu. Bu belgeyi hazırlayanlar arasındaydım.
Ukrayna yönetimi alenen Minsk Anlaşması’nı uygulamayacaklarını açıkladı.
Rusya, Donbass halkına yönelik soykırıma daha fazla müsamaha gösteremezdi.
Minsk Anlaşması aslında Rusya, DHC ve LHC’yi tanımadan çok önce Kiev tarafından öldürüldü.
Avrupa, Kiev’i Minsk Anlaşmasını uygulamaya zorlamakta başarısız oldu. Bu yüzden DHC ve LHC’yi tanımaktan başka çaremiz kalmadı.
Evet, Minsk Anlaşması artık yok. DHC ve LHC’yi tanıdık.
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