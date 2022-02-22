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Putin: Rusya, küresel pazarlara kesintisiz doğalgaz tedarikini sürdürme niyetinde
Putin: Rusya, küresel pazarlara kesintisiz doğalgaz tedarikini sürdürme niyetinde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel pazarlara sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) da dahil doğalgaz tedarikini kesintisiz olarak sürdürme niyetinde... 22.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-22T12:55+0300
2022-02-22T12:55+0300
ekonomi
vladimir putin
rusya
doğalgaz
iv. gaz ihraç eden ülkeler forumu
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IV. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun katılımcılarına ve misafirlerine karşılama mesajı gönderen Putin, doğalgazın en çevre dostu yakıtlardan biri olarak kullanımının genişletilmesine, enerjinin modernizasyonu döneminde çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Rus lider, "Rusya, küresel pazarlara LNG de dahil bu hammaddenin kesintisiz tedarikini sürdürme, bunun altyapısını geliştirme, gaz sektörüne yatırımları artırma niyetinde" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/brent-petrol-fiyatinda-rekor--1054111034.html
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vladimir putin, rusya, doğalgaz, iv. gaz ihraç eden ülkeler forumu

Putin: Rusya, küresel pazarlara kesintisiz doğalgaz tedarikini sürdürme niyetinde

12:55 22.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel pazarlara sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) da dahil doğalgaz tedarikini kesintisiz olarak sürdürme niyetinde olduklarını söyledi.
IV. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun katılımcılarına ve misafirlerine karşılama mesajı gönderen Putin, doğalgazın en çevre dostu yakıtlardan biri olarak kullanımının genişletilmesine, enerjinin modernizasyonu döneminde çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Rus lider, "Rusya, küresel pazarlara LNG de dahil bu hammaddenin kesintisiz tedarikini sürdürme, bunun altyapısını geliştirme, gaz sektörüne yatırımları artırma niyetinde" dedi.
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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