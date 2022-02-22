https://tr.sputniknews.com/20220222/putin-rusya-kuresel-pazarlara-kesintisiz-dogalgaz-tedarikini-surdurme-niyetinde---1054114058.html

Putin: Rusya, küresel pazarlara kesintisiz doğalgaz tedarikini sürdürme niyetinde

Putin: Rusya, küresel pazarlara kesintisiz doğalgaz tedarikini sürdürme niyetinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel pazarlara sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) da dahil doğalgaz tedarikini kesintisiz olarak sürdürme niyetinde... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T12:55+0300

2022-02-22T12:55+0300

2022-02-22T12:55+0300

ekonomi

vladimir putin

rusya

doğalgaz

iv. gaz ihraç eden ülkeler forumu

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IV. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun katılımcılarına ve misafirlerine karşılama mesajı gönderen Putin, doğalgazın en çevre dostu yakıtlardan biri olarak kullanımının genişletilmesine, enerjinin modernizasyonu döneminde çok ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Rus lider, "Rusya, küresel pazarlara LNG de dahil bu hammaddenin kesintisiz tedarikini sürdürme, bunun altyapısını geliştirme, gaz sektörüne yatırımları artırma niyetinde" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220222/brent-petrol-fiyatinda-rekor--1054111034.html

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vladimir putin, rusya, doğalgaz, iv. gaz ihraç eden ülkeler forumu