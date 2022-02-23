https://tr.sputniknews.com/20220223/kremlin-putin-ile-erdogan-bugun-telefonda-gorusecek-1054160703.html

Kremlin: Putin ile Erdoğan, bugün telefonda görüşecek

Kremlin: Putin ile Erdoğan, bugün telefonda görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T14:36+0300

2022-02-23T14:36+0300

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vladimir putin

recep tayyip erdoğan

dünya

telefon görüşmesi

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.Sputnik'e konuşan Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü’nün bu açıklaması, Erdoğan’ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi.Sözgelimi görüşme, Rusya’nın Ukrayna’dan ayrılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan’ın gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov