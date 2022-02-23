https://tr.sputniknews.com/20220223/kremlin-putin-ile-erdogan-bugun-telefonda-gorusecek-1054160703.html
Kremlin: Putin ile Erdoğan, bugün telefonda görüşecek
Kremlin: Putin ile Erdoğan, bugün telefonda görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı. 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:36+0300
2022-02-23T14:36+0300
2022-02-23T14:50+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
dünya
telefon görüşmesi
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.Sputnik'e konuşan Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü’nün bu açıklaması, Erdoğan’ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi.Sözgelimi görüşme, Rusya’nın Ukrayna’dan ayrılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan’ın gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220223/fotograflarla-donbasstaki-gelismeler-1054083853.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Putin ile Erdoğan, bugün telefonda görüşecek
14:36 23.02.2022 (güncellendi: 14:50 23.02.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin ile Türk mevkidaşı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini doğruladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyurdu.
Sputnik'e konuşan Peskov, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün telefon görüşmesi yapmasının planlandığını doğruladı. Sözcü, ilgili soruya, "Evet, böyle bir görüşmenin planlandığı doğru" yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü’nün bu açıklaması, Erdoğan’ın, NATO liderler zirvesi sonrası Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü söylemesini izledi.
Sözgelimi görüşme, Rusya’nın Ukrayna’dan ayrılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ardından Putin ile Erdoğan’ın gerçekleştirdikleri ilk görüşme olacak.