https://tr.sputniknews.com/20220223/londrada-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kaldirildi-yine-de-tavsiye-edilecek-1054162031.html

Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı

Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı

'Transport for London', bugün yaptığı açıklamada, Londra'nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını ama... 23.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-23T14:57+0300

2022-02-23T14:57+0300

2022-02-23T15:05+0300

koronavirüs

donbass

koronavirüs

kovid-19

maske

koruyucu maske

maske zorunluluğu

ingiltere

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Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma ve virüsle mücadelede bireysel sorumluluğa güvenme kararı alan İngiltere'de başkent Londra'nın ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek" ifadeleri kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/ingiltere-koronavirus-kisitlamalarini-ve-zorunlu-izolasyonu-kaldiriyor-1054090616.html

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donbass, koronavirüs, kovid-19, maske, koruyucu maske, maske zorunluluğu, ingiltere