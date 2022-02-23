https://tr.sputniknews.com/20220223/londrada-toplu-tasimada-maske-zorunlulugu-kaldirildi-yine-de-tavsiye-edilecek-1054162031.html
Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
'Transport for London', bugün yaptığı açıklamada, Londra'nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını ama... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T14:57+0300
2022-02-23T14:57+0300
2022-02-23T15:05+0300
koronavirüs
donbass
koronavirüs
kovid-19
maske
koruyucu maske
maske zorunluluğu
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054162344_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_c745207c08f507f0b699415981be1187.jpg
Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma ve virüsle mücadelede bireysel sorumluluğa güvenme kararı alan İngiltere'de başkent Londra'nın ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek" ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/ingiltere-koronavirus-kisitlamalarini-ve-zorunlu-izolasyonu-kaldiriyor-1054090616.html
donbass
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054162344_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_3ef1f14897bc3392a6c7d59da98ed72a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donbass, koronavirüs, kovid-19, maske, koruyucu maske, maske zorunluluğu, ingiltere
Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
14:57 23.02.2022 (güncellendi: 15:05 23.02.2022) Abone ol
'Transport for London', bugün yaptığı açıklamada, Londra'nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını ama maske takmanın 'şiddetle tavsiye edileceğini' açıkladı.
Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma ve virüsle mücadelede bireysel sorumluluğa güvenme kararı alan İngiltere'de başkent Londra'nın ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek" ifadeleri kullanıldı.