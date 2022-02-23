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Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı
'Transport for London', bugün yaptığı açıklamada, Londra'nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını ama... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma ve virüsle mücadelede bireysel sorumluluğa güvenme kararı alan İngiltere'de başkent Londra'nın ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek" ifadeleri kullanıldı.
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donbass, koronavirüs, kovid-19, maske, koruyucu maske, maske zorunluluğu, ingiltere

Londra'da toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırıldı

14:57 23.02.2022 (güncellendi: 15:05 23.02.2022)
© REUTERS / MAY JAMESİngiltere'de toplu taşıma
İngiltere'de toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / MAY JAMES
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'Transport for London', bugün yaptığı açıklamada, Londra'nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını ama maske takmanın 'şiddetle tavsiye edileceğini' açıkladı.
Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma ve virüsle mücadelede bireysel sorumluluğa güvenme kararı alan İngiltere'de başkent Londra'nın ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
KORONAVİRÜS
İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor
21 Şubat, 20:01
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