https://tr.sputniknews.com/20220223/sana-israilin-suriyenin-guneyine-fuze-saldirisi-duzenledi-1054144283.html
SANA: İsrail, Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenledi
SANA: İsrail, Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenledi
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T04:10+0300
2022-02-23T04:10+0300
2022-02-23T04:10+0300
dünya
suriye
israil
füze saldırısı
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SANA askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.30'da Kuneytra ilinin çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını açıkladı.Haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.Suriye, 17 Şubat'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/sana-israil-sama-fuze-saldirisi-duzenledi-1053929008.html
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suriye, israil, füze saldırısı
SANA: İsrail, Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenledi
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Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
SANA askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.30'da Kuneytra ilinin çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını açıkladı.
Haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
Suriye, 17 Şubat'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmişti.