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https://tr.sputniknews.com/20220223/sana-israilin-suriyenin-guneyine-fuze-saldirisi-duzenledi-1054144283.html
SANA: İsrail, Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenledi
SANA: İsrail, Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenledi
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
suriye
israil
füze saldırısı
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SANA askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.30'da Kuneytra ilinin çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını açıkladı.Haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.Suriye, 17 Şubat'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220217/sana-israil-sama-fuze-saldirisi-duzenledi-1053929008.html
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suriye, israil, füze saldırısı

SANA: İsrail, Suriye'nin güneyine füze saldırısı düzenledi

04:10 23.02.2022
© REUTERS / SANASuriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in 21 Ocak'taki füze saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in 21 Ocak'taki füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / SANA
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Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
SANA askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 00.30'da Kuneytra ilinin çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını açıkladı.
Haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
Suriye, 17 Şubat'ta da Şam'ın çevresine İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmişti.
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
DÜNYA
SANA: İsrail, Şam'a füze saldırısı düzenledi
17 Şubat, 02:46
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