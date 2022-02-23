https://tr.sputniknews.com/20220223/tirbuson-lakapli-uyusturucu-taciri-esenyurtta-yakalandi-1054147357.html
‘Tirbuşon’ lakaplı uyuşturucu taciri Esenyurt’ta yakalandı
‘Tirbuşon’ lakaplı uyuşturucu taciri Esenyurt’ta yakalandı
Beylikdüzü’nde torbacılık yaptığı tespit edilen ve sokakta 'Tirbuşon' lakabıyla tanınan uyuşturucu taciri, polisin takibiyle Esenyurt’ta yakalandı... 23.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-23T09:47+0300
2022-02-23T09:47+0300
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istanbul
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İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekipleri bir süredir uyuşturucu satıcılığı yaptığı ihbarını aldığı bir şahsı takibe aldı. Takibe alınan şahsın 'Tirbuşon' lakaplı A.K. olduğu öğrenildi. Şahsı takibe devam eden polis 20 Şubat günü aynı araçla Esenyurt'ta aynı sokakta defalarca tur attığını tespit edildi. A.K. ve sonradan ismi öğrenilen B.H.’nin bir eve girdiğini gören ekipler eve baskın düzenledi.Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerde bir oyuncak ayının da içi kontrol edildi. Yapılan kontrolde oyuncak ayının içerisinden 850 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde çıktı. Şahıslar sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/matbaa-ve-ecza-deposuna-uyusturucu-baskini-831-bin-544--hap-ele-gecirildi-1054073160.html
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‘Tirbuşon’ lakaplı uyuşturucu taciri Esenyurt’ta yakalandı
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Beylikdüzü’nde torbacılık yaptığı tespit edilen ve sokakta 'Tirbuşon' lakabıyla tanınan uyuşturucu taciri, polisin takibiyle Esenyurt’ta yakalandı. 'Tirbuşon'un yakalandığı evde polis, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 850 gram metamfetamin ele geçirdi.
İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekipleri bir süredir uyuşturucu satıcılığı yaptığı ihbarını aldığı bir şahsı takibe aldı.
Takibe alınan şahsın 'Tirbuşon' lakaplı A.K. olduğu öğrenildi. Şahsı takibe devam eden polis 20 Şubat günü aynı araçla Esenyurt'ta aynı sokakta defalarca tur attığını tespit edildi. A.K. ve sonradan ismi öğrenilen B.H.’nin bir eve girdiğini gören ekipler eve baskın düzenledi.
Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerde bir oyuncak ayının da içi kontrol edildi. Yapılan kontrolde oyuncak ayının içerisinden 850 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde çıktı.
Şahıslar sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.