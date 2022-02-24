https://tr.sputniknews.com/20220224/30-yildir-biriktiriyor-evini-star-wars-muzesine-cevirdi-1054199646.html

30 yıldır biriktiriyor: Evini ‘Star Wars’ müzesine çevirdi

30 yıldır biriktiriyor: Evini ‘Star Wars’ müzesine çevirdi

Edirne'de çocukluğunda izlediği Yıldız Savaşları (Star Wars) film serisinden çok etkilenen Cihat Uygun, 30 yıldır filmle ilgili bulduğu tüm parçaları... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T14:50+0300

2022-02-24T14:50+0300

2022-02-24T14:50+0300

yaşam

star wars

müze

koleksiyon

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Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen George Lucas'ın 1977'de başlangıç filmiyle dünyada milyonları etkilediği gibi Edirne'de e-ticaretle uğraşan Cihat Uygun'a da esin kaynağı oldu. Serinin ilk filmini izlediği 15 yaşında hayranlığı başlayan Uygun, filmle ilgili figürleri biriktirmeye başladı.Yaklaşık 15 yıl önce de hobisini uğraşa çevirme kararı veren Uygun, topladığı parçalarla evinin salonunda filmin sahnelerini 'diorama' olarak adlandırılan küçük boyutlarda canlandırdı. Film figürleri ve sahneleriyle evinin salonu müzeye dönen Uygun, "15 yaşında bu sevgi başladı. O zamandan beri figürleri biriktiriyorum. İlk filmlerden beri takip ediyorum. Türkiye'den ve yurt dışından hoşuma giden ürünleri toplamaya başladım. Bu figürleri yapan bir firma var, ben figürleri alıp 1'e 6 ölçülerde dioramalarda kendimce canlandırıyorum. Bu şekilde biriktirmeye devam ediyorum" dedi.'Çocukluktan gelen bir aşk'Yaklaşık 500 parçalık koleksiyonu olduğunu söyleyen Uygun, "Aslında sergileme alanım sadece salonla sınırlı ama daha kutularda açılmamış bir bu kadar daha var. 400'e yakın bu şekilde ürünler var. Bu benim için çocukluktan gelen bir aşk, içimdeki çocuğu öldürmeden devam ediyorum. Star Wars yeni çağın da bir efsanesi gibi. Bu şekilde koleksiyon yaparak bu sevgimi canlı tutuyorum" diye konuştu.Salonunu müzeye çevirme fikrinin de internette gördüğü örneklerden kaynaklandığını belirten Uygun, "Önceleri bunları sadece biriktiriyordum, daha sonra sosyal medyada bazı örnekler görünce daha iyisini yapabilirim dedim ve bu şekilde müze gibi olmasını istedim. Zaman içerisinde sayıları da artınca daha iyisini yapma fikri oluştu. Biriktirdikçe filmdeki sahneleri canlandırdım ve ortaya bu çıktı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220215/yuzuklerin-efendisi-rohirrimin-savasi-filminin-vizyon-tarihi-aciklandi-1053856061.html

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star wars, müze, koleksiyon