https://tr.sputniknews.com/20220224/abd-meksika-sinirindaki-siginmaci-hareketliligi-devam-ediyor-1054204477.html
ABD-Meksika sınırındaki sığınmacı hareketliliği devam ediyor
ABD-Meksika sınırındaki sığınmacı hareketliliği devam ediyor
ABD'nin Arizona eyaleti Meksika sınırındaki Yuma Sınır Kapısı'nda sığınmacı hareketliliği devam ediyor. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T16:39+0300
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ABD-Meksika sınırındaki sığınmacı hareketliliği devam ediyor
16:39 24.02.2022 (güncellendi: 16:40 24.02.2022) Abone ol
ABD'nin Arizona eyaleti Meksika sınırındaki Yuma Sınır Kapısı'nda sığınmacı hareketliliği devam ediyor.
© AA
Venezuelalı ve Kübalı göçmenlerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.
Venezuelalı ve Kübalı göçmenlerin sınırdaki bekleyişleri sürüyor.
© AA
Sığınmacılar arasında ise dikkati en çok çocuklar çekiyor.
Sığınmacılar arasında ise dikkati en çok çocuklar çekiyor.
© AA
Ülkelerinde yaklaşan seçimler ve istikrarsızlık nedeniyle Kolombiyalılar da kaçış rotası olarak Meksika'yı tercih ediyor.
Ülkelerinde yaklaşan seçimler ve istikrarsızlık nedeniyle Kolombiyalılar da kaçış rotası olarak Meksika'yı tercih ediyor.
© AA
Colorado nehrini aşarak sınıra ulaşan sığınmacılar, güvenlik ekiplerince kontrol edildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için geçici tesislere gönderiliyor.
Colorado nehrini aşarak sınıra ulaşan sığınmacılar, güvenlik ekiplerince kontrol edildikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için geçici tesislere gönderiliyor.